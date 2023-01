Dana Saber sul calendario 2023 del GF Vip: “Vorrei posare con un kalashnikov vestita da militare” Torna a far discutere Dana Saber: la concorrente del GF VIP ieri sera ha confessato che desidererebbe posare per il calendario 2023 del GF VIP “con un kalashnikov vestita da militare”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la frase su Vladimir Putin, Dana Saber torna a far discutere i telespettatori del reality. La concorrente del Grande Fratello VIP poco dopo il suo ingresso svelò che il guerrafondaio russo rappresentava "il suo uomo ideale". Ieri sera mentre si confrontava con i suoi inquilini riguardo il calendario 2023 che devono realizzare, ha dichiarato che desidererebbe posare con un kalashnikov.

Le parole di Dana Saber

Ieri sera nella casa del GF VIP i concorrenti stavano organizzando il calendario ufficiale 2023, così come richiesto dal reality. Ognuno ha espresso la sua opinione su quale mese rappresentare e in che modo, così anche Dana Saber ha detto la sua. La Vip, modella di origini italo-marocchine, ha confessato che le piacerebbe farsi fotografare con un kalashnikov, il fucile mitragliatore tra i più noti e letali al mondo. "Io vorrei vedermi in un'immagine con un kalashnikov, vestita da militare", le sue parole che hanno scatenato un'immediata reazione in Antonella Fiordelisi, al suo fianco, che si è portata le mani al volto per coprirsi.

"Ma sul serio una che ammira un dittatore e che parla con tanta leggerezza di armi da guerra che hanno segnato la storia e che ancora mietono vittime deve stare all’interno di un reality come il GFVIP?", "Vergognoso che non se ne parli", alcuni pensieri degli utenti su Twitter riguardo il discutibile episodio.

Cosa disse Dana Saber su Vladimir Putin

Dana Saber aveva già fatto discutere per le frasi su Vladimir Putin. La concorrente mentre chiacchierava con Attilio Romita e Sarah Altobello aveva espresso la sua ammirazione verso il guerrafondaio russo descrivendolo come "il suo uomo ideale". Raccontò che rappresentava il suo "personaggio preferito", "Io lo amo", le sue parole.