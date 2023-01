Dana Saber minaccia Oriana e Onestini: “Ci rivedremo fuori il GF Vip, vi denuncio” Dana Saber furiosa con Luca Onestini e Oriana Marzoli al GF VIP dopo il caso degli occhiali scomparsi (poi ritrovati) del Vippone. La modella italo marocchina crede che i suoi inquilini abbiano fatto in modo che risultasse lei colpevole: “Ne riparliamo fuori di qui, io vi denuncio”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua l'astio tra Dana Saber, Luca Onestini e Oriana Marzoli, nella casa del Grande Fratello VIP la modella italo marocchina ha minacciato i suoi inquilini di denunciarli. La lite delle ultime scoppiata è scoppiata per un paio di occhiali: Onestini avrebbe perso i suoi e la Saber si sarebbe sentita accusata da lui e la Marzoli di averli rubati. Il clima in Casa è teso: "Ce la vedremo fuori di qui, io vi denuncio".

La minaccia di Dana Saber

Dana Saber nelle ultime ore ha sbottato contro Luca Onestini. Al GF VIP ha minacciato il suo inquilino di denunciarlo: "Avete fatto uno scherzo, vedremo questa storia fuori da qua, io vi denuncio. A te e lei. Non vi potete inventare cose stupide per dare la colpa a me. Uscirà fuori il video", le sue parole dopo essersi sentita accusata di aver rubato gli occhiali dell'ex tronista di Uomini e Donne. "Ma come ci denunci? Questa è una barzelletta" ha replicato Luca, "No, non è uno scherzo", le parole della Saber ferma sul suo punto.

Nel raccontare l'accaduto Dana ha sostenuto che era stata Oriana Marzoli ad indossare gli occhiali prima che sparissero. "Nikita mi ha detto di aver visto Oriana con gli occhiali di Luca. Ho detto ma volete per forza che io passi per qualcosa (ladra, ndr)? In confessionale racconterò la storia, voglio capire se l'avete organizzata. Sei andato sotto la tenda e li hai trovati, cosa cercate di fare? A che gioco state giocando? Sono seria".

La lite per gli occhiali scomparsi

Il nuovo scontro tra Dana Saber e i due inquilini è nato per un paio di occhiali: Onestini li aveva persi e quando Oriana, nel tentativo di aiutarlo a ritrovarli, ha chiesto a Dana se li avesse visti o indossati, quest'ultima si è sentita accusata di averli rubati. "Li ho visti fuori, su qualche tavolino" aveva risposto la Saber, "Hai detto che li stavi indossando", la replica di Oriana. "Oggi hai preso questi?" ha continuato a indagare l'influencer venezuelana, "Si, li ho messi due giorni fa", le parole dell'italo marocchina. Gli occhiali sono stati poi ritrovati vicino ad una tenda, da allora sarebbe nato il dubbio della Saber: "Tutto organizzato".