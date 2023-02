Dana Saber: “Al GF livello molto basso, ho perso tempo. Vincerà Micol perché conosce Signorini” Dana Saber spara a zero contro il Grande Fratello, primo programma televisivo che le ha dato la possibilità di emergere: “Livello molto basso, ho solo perso tempo”.

A cura di Stefania Rocco

Dana Saber, ex concorrente del Grande Fratello Vip, spara a zero contro la trasmissione. Sebbene il programma sia stato il primo a permetterle di emergere dal punto di vista televisivo (prima del reality, Dana era nota al grande pubblico solo per la discutibile paparazzata insieme a Dayane Mello), la modella marocchina ritiene di avere “perso tempo”. E lo dichiara apertamente. “La mia esperienza al GF ha rappresentato per me un livello molto basso che mi ha fatto solo perdere del tempo”, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a MondoTv24. Quindi ha attaccato alcuni dei concorrenti con i quali ha diviso la Casa di Cinecittà.

Dana Saber: “Antonella lascerà Edoardo fuori dal GF Vip”

“Tengo a precisare che con Nikita e Antonella ho avuto un bel rapporto nella casa. Ci tengo a difenderle perché vengono sempre attaccate dal branco e, in tutto quel pollaio, sono le ragazze più vere”, dice Dana a proposito di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, le coinquiline con le quali ha stretto un buon rapporto nella Casa. Ma l’affetto per Antonella non si estende al fidanzato Edoardo Donnamaria, a proposito del quale il commento è molto più tagliente: “Penso che sia un ragazzino viziato che, se non ha in mano il giocattolino, si arrabbia con modi aggressivi nei suoi confronti, mettendogli tutta la casa contro. Penso che appena Antonella uscirà dalla casa e vedrà tutti i video, gli darà un bel calcio nel sedere e lo manderà a quel paese, perché lui non si merita di stare con lei”. Dana ne ha anche per Orietta Berti, accusata sottilmente di essere una opinionista distratta: “Condivido sempre l’opinione di Sonia perché è l’unica opinionista che guarda sempre il programma a differenza di Orietta”.

Il commento di Dana Saber sul conduttore Alfonso Signorini

Dana Saber ne ha anche per Alfonso Signorini che accusa velatamente di poter favorire Micol Incorvaia alla luce dei suoi rapporti con la sorella Clizia: “Mi piacerebbe che vincesse Nikita o Antonella, però secondo me vincerà Micol perché Signorini è il padrino del figlio della sorella, in pratica è come se fosse suo zio”.