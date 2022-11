Cristina Quaranta: “Torno a fare la cameriera, meglio lavorare con dignità che fare la mantenuta” L’ex concorrente vuota il sacco sulla sua esperienza al GFVip e non si trattiene per nessuno. Convinta di aver lasciato la casa per colpa di Nikita, spiega: “È la peggiore. Ha un fidanzato ma è innamorata di Antonino. Gioca colpendo le debolezze altrui”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Quaranta tornerà alla sua vita di sempre, concluso l'impegno con il GFVip. Da qualche anno lavora in un ristorante di cucina romana a Milano. È il suo posto felice, il rifugio che ha saputo darle certezze dopo una vita travagliata sul piano privato e sentimentale. "Ho preso sei mesi di aspettativa", confessa in un'intervista rilasciata a Chi. "Poi tornerò dal mio pubblico, a servire i tavoli di un ristorante. Mi manca", spiega lanciando una frecciatina alle colleghe nel mondo della tv. "Meglio fare la cameriera che la mantenuta. E non faccio nomi".

La rabbia per Nikita, Quaranta non perdona

Se c'è una tra i concorrenti che proprio non perdonerà è sicuramente Nikita Pelizon. Cristina Quaranta è convinta di essere uscita dal gioco per colpa sua. "Per colpa di Nikita che mi ha fregato", spiega a Chi. "Il mio errore è stato cascarci. Però la aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto il televisione. Lei è la peggiore in assoluto". Quaranta è convinta delle "cattive" intenzioni della gieffina e promette di smascherarla non appena sarà il momento. "Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze.

I problemi di Cristina Quaranta con Marco Bellavia

Uscita dai giochi, ora può finalmente dire la sua anche sul caso Bellavia che l'ha coinvolta come concorrente nella Casa. Nonostante sia convinta che i Vipponi abbiano commesso un grave errore di valutazione, Quaranta non salva del tutto il conduttore spiegando che "fin dall’inizio ho detto che era lì per fare il ‘Pierre’ e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo". Poi rivela di aver subito comportamenti che non le sono affatto piaciuti: "Con me ha usato atteggiamenti non idonei e preferisco non entrare nei particolari: io e lui sappiamo bene che cosa è successo nella Casa. Ho preferito non reagire perché avevo capito i suoi problemi e mi fermo qui. Marco stava male, non doveva entrare".