Cristina Quaranta attacca Nikita: “Grande stratega, prende di mira gli avversari” Cristina Quaranta ha parlato del comportamento di Nikita Pelizon su Twitter, definendola una stratega, capace di mirare e far cadere i propri avversari.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon non c'è mai stato un rapporto idilliaco e, infatti, in più occasioni dentro la casa e anche da quando l'ex volto di Non è la Rai è stata eliminata dal reality, le due hanno avuto degli scontri. Su Twitter, l'ex gieffina non ha potuto fare a meno di notare il comportamento della sua ex compagna d'avventura nei confronti di Elenoire Ferruzzi definendolo ipocrita e accusandola di essere una stratega.

Il commento di Cristina Quaranta

La squalifica di Elenoire Ferruzzi è l'ennesima dimostrazione del fatto che i concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano non pesare le proprie parole. La gieffina, infatti, ha insinuato che Nikita potesse portare sfortuna, e al suo passaggio ha anche sputato per terra. Un comportamento inaccettabile, scorretto, che ha portato alla sua immediata espulsione e che ha generato delle reazioni anche tra i concorrenti rimasti in gara. La modella, vittima di queste accuse, si è detta dispiaciuta dell'accaduto e ha abbracciato l'espulsa prima che lei abbandonasse il reality. Questo gesto ha scatenato la reazione di Cristina Quaranta che scrive su Twitter: "Io che abbraccio chi dice di me che porto sfiga e che addirittura sputa al mio passaggio! Il buonismo ipocrita di una grande stratega".

La teoria di Cristina Quaranta su Nikita Pelizon

L'ex volto di Non è la Rai continua la sua arringa rispondendo ai commenti dei fan di Nikita, che le contestano il fatto che la gieffina abbia fatto un gesto generoso e comprensivo nei confronti della Ferruzzi, ma arrivano dichiarazioni anche più forti in merito: "Non è assolutamente giustificabile (quello che ha fatto Elenoire) ma resta il fatto che nella casa c'ero io ed è riuscita a far sclerare me, Antonino ed Elenoire". La Quaranta, poi, continua stimolata dalle risposte che arrivano alle sue considerazioni e spiega che quello di Nikita sarebbe un vero e proprio gioco orchestrato per far cadere i suoi ‘nemici': "Il punto è proprio questo…nikita prende di mira il suo avversario ma lo provoca in maniera velata..e poi lo porta ad agire in maniera maleducata e isterica…Ripeto una grande stratega".