Cristina Quaranta torna al lavoro dopo il GF Vip: “Dicevano che non avrei più fatto la cameriera”

A cura di Stefania Rocco

Cristina Quaranta, protagonista dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip, è tornata al suo lavoro da cameriera. È lei stessa a raccontarlo con un post caricato sui suoi account social, Instagram, Twitter e TikTok. La stoccata dell’ex ragazza di Non è la Rai è rivolta soprattutto ai suoi detrattori, coloro i quali l’avevano accusata di essersi montata la testa, predicendo che non sarebbe mai più tornata alla sua vita pre reality.

Il video di Cristina Quaranta al lavoro dopo il GF

“Alla faccia di tutti quegli stro*** che sostenevano:‘ ‘Figurati se la Quaranta dopo il GF torna a fare la cameriera!’”, ha scritto Cristina nella didascalia del video condiviso sui social, un filmato in cui dimostra di essere tornata a fare il suo lavoro nonostante la breve parentesi nel reality di Canale5. Un modo per rimarcare un concetto al quale Quaranta ha sempre tenuto particolarmente: gli anni di televisione non le hanno mai fatto perdere il contatto con la realtà e, soprattutto, non l’hanno indotta a montarsi la testa.

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip

La partecipazione di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip è durata esattamente un mese. L’ex promessa di Non è la Rai è stata eliminata nel corso della decima puntata del 20 ottobre. A salvarla era stato il 7% del pubblico. Diretta e spesso controcorrente, Cristina è stata attaccata dentro e fuori la Casa di Cinecittà ma alle critiche ha dimostrato di saper tenere testa. Proprio questa sua determinazione, in qualche caso scambiata per aggressività, ha abbreviato la sua permanenza nella Casa. Poco male per Cristina che è tornata alla sua vita senza alcun tentennamento. Resta tra gli ex concorrenti che ogni settimana siedono nello studio del reality show di Canale5. È accaduto in più di una occasione che il conduttore Alfonso Signorini le desse la parola per commentare quanto accade tra i suoi ex coinquilini e Cristina ha dimostrato di riuscire a fare interventi non banali, in grado di innescare micce utili alle storie che si dipanano nel programma.