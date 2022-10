Cristina Quaranta: “Ho fatto il GFVip per i soldi, come cameriera guadagno quella cifra in un anno” “Al GFVip per un po’ di relax. Fuori facevo due lavori, ho perso 9 chili”, racconta Cristina Quaranta a Verissimo. “Ho partecipato per i soldi, assolutamente”, ammette con schiettezza. “Ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnare quella cifra al ristorante”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Quaranta è ospite in studio a Verissimo, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Un grande ritorno sul piccolo schermo per l’ex showgirl di Non è la Rai che aveva detto addio al mondo dello spettacolo. Pochi mesi nella Casa, ma abbastanza per raccontare molto di sé, della sua scelta di allontanarsi dagli schermi agli amori tormentati che l’hanno segnata anche in età adulta.

Cristina Quaranta svela perché ha partecipato al GFVip

Senza peli sulla lingua, Cristina Quaranta ammette di aver accettato l'invito di Alfonso Signorini esclusivamente per la cifra proposta. "L'ho fatto per i soldi, assolutamente. Quello che guadagno al GF, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante, quindi mi sono detta perché no", racconta a Silvia Toffanin. Da diverso tempo infatti lavora come cameriera in un ristorante romano a Milano. "Tornerò a fare la cameriera, adoro quel lavoro, mi fa stare a contatto con le persone", spiega. "Al GFVip mi sono rilassata un po', facendo due lavori, ho sempre avuto pochissimo tempo. Ho perso 9 chili negli ultimi anni, mi sono data tanto da fare".

L’amore di un uomo che l’ha cacciata di casa

Lo ha raccontato nell’ambito del reality: dopo il matrimonio felice con Matteo De Stefani, Cristina Quaranta pensava di aver trovato la persona della sua vita. È il 2015 quando si innamora di un uomo, ma solo due anni e mezzo dopo accetta di andare a vivere a casa sua, insieme ai figli di lui e alla sua Aurora, oggi 20 anni. Pochi mesi e il suo compagno si rivela diverso, la umilia cacciandola di casa con la scusa dei suoi sentimenti svaniti. "Mi ha trattata con una cattiveria inaudita e gratuita. Per mesi sono andata in depressione", ammette. "Ho avuto bisogno di tranquillanti perché non dormivo, non mi lavavo. Riprendere a lavorare mi ha aiutata moltissimo".