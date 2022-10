Cristina Quaranta litiga con Giaele De Donà al GFVip, poi si sfoga: “Se mi infastidirà la affogo” Cristina Quaranta al veleno contro Giaele De Donà, dopo la puntata del GF VIP le due concorrenti hanno litigato furiosamente, poi l’ex di Non è la Rai: “Io la affogo, ve lo dico”.

A cura di Gaia Martino

Serata difficile per Cristina Quaranta che ieri sera dopo aver litigato con Nikita Pelizon in puntata, si è scontrata anche con Giaele De Donà. Terminata la diretta la tensione è salita alle stelle in giardino: la causa della discussione che ha animato le due concorrenti sono state le Nomination. L'influencer non ha accettato le motivazioni che l'ex di Non è la Rai le ha fornito quando ha scelto di votarla e dopo un duro scontro non sono riuscite a riappacificarsi, anzi. La Quaranta sfogandosi con Elenoire e Carolina: "La affogo".

Lo scontro tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà dopo la puntata

Terminata la puntata del GF VIP ieri sera, Cristina Quaranta e Giaele De Donà hanno discusso riguardo l'esito delle nomination. "Mi hai nominato due volte di fila, stavolta hai detto che non sono diretta, la prossima mi nominerai perché secondo te sono stupida" ha commentato l'influencer, poi aggredita dalla sua inquilina:

Sembri una bambina di due anni, spero che la prossima volta non ci sarai, pensa.

"Io spero di esserci per darti fastidio" ha risposto, "Allora vedi quanto sei intelligente, il tuo obiettivo è dar fastidio a me" la replica della Quaranta. Le due hanno continuato a discutere per qualche minuto senza trovare però un punto d'incontro finale.

Lo sfogo di Cristina Quaranta dopo la lite

Dopo lo scontro con Giaele De Donà, Cristina Quaranta si è sfogata con Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi, utilizzando termini questa mattina criticati dai telespettatori su Twitter. Oltre ad aver dichiarato di non volere più l'influencer nella stessa sua stanza, essendo spesso vicina a Antonino Spinalbese, l'ha minacciata di "affogarla" qualora dovesse realmente infastidirla.

Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni. Io la affogo, ve lo dico. Ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza con noi, andasse nel suo ca**o di letto, non la voglio, voglio dormire.

Negli ultimi giorni è capitato che Giaele dormisse nel letto con Antonino, per questo motivo l'ex di Non è la Rai ha continuato il suo sfogo sostenendo che anche ad Alberto da fastidio la sua presenza: