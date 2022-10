Cristina Quaranta litiga con Nikita Pelizon poi si confronta con i VIP, Elenoire: “Deve uscire” Alcuni VIP al Grande Fratello non provano simpatia per Nikita Pelizon: Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese in primis hanno litigato con lei dopo la puntata, poi nel confronto con gli altri in giardino Elenoire Ferruzzi ha detto la sua. “Io non la reggo, ci è rimasta sotto proprio”.

Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello VIP è finita nel mirino di alcuni concorrenti, "Non la reggo" è stato il commento di Elenoire Ferruzzi che troverebbe d'accordo anche e soprattutto Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Cristina Quaranta. Nel post puntata, stanotte, i VIP si sono raccolti diverse volte per parlare alle spalle della modella e influencer, utilizzando anche termini forti. Prima si era scatenato lo scontro in cucina tra Nikita e Cristina Quaranta.

Lo scontro tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon

"Ho cambiato le lenzuola, voglio stare vicino Antonino, il letto era mio, spostati" sono state le parole di Cristina Quaranta a Nikita Pelizon nella notte, dopo la puntata. Quando la modella si è rifiutata con un "no" secco, la showgirl e conduttrice ha replicato: "Antonino preferisce avere vicino al suo letto me piuttosto che te". "Sto ca**o, non esiste. È una questione di principio, questa persona venga a dirmelo e ci parlo, molto semplice" – ha risposto la Pelizon decisa a non spostarsi – "Sei una pedina che a secondo di quello che pensa la gente ti sposti? Non fare la pedina, per il quieto vivere se questa persona non ha il coraggio di parlarmi, venga da me anziché usarti come una pedina". La Quaranta, arresa, ha lasciato la stanza accusandola di comportarsi da "bambina": "Sembrate dei bambini, è solo per quieto vivere".

Lo scontro è poi proseguito nel salotto, con anche Antonino Spinalbese presente: "Da dove nasce l'idea di cambiare letti? Da te? Cristina odia che tu russi" ha spiegato la Pelizon, con fare sarcastico. Spinalbese è così intervenuto: "Ti spiego così capisci, Cristina mi ha espresso il problema che nella camera dove dorme lei la porta si apre e entra luce" ha spiegato, ma anche stavolta è stato contraddetto da Nikita: "Anche dall'oblò entra la luce, io non mi sposto". Mentre discutevano, la Quaranta ha poi sbottato, turbata anche dal fare estremamente calmo della Pelizon: "Oh, ma sto parlando con te, ma sei stupida che non capisci?".

"Cristina è la prima che sente la gente russare e si incavolata, e adesso è la prima che si sposta perché una persona la spinge a farlo" continua la modella prima del botta e risposta: "A me queste illazioni non mi piacciono" la risposta della conduttrice poi "Non so che vuol dire, non mi ricordo". Così la reazione di Cristina: "Dovresti saperlo perché sei italiana, se vuoi fare la straniera in Italia è un altro discorso, non mi prendere per il c*lo".

Elenoire Ferruzzi accusa Nikita di "esserci rimasta sotto"

Su Twitter circolano i video che mostrano i confronti tra i VIP su Nikita Pelizon dopo lo scontro con Cristina Quaranta, tutti d'accordo sul fatto che Nikita sia "fastidiosa". "È fastidiosa quando parla, ha un modo di fare strano che dà fastidio" confessa Antonella, "Lei ride tutto il tempo, prende per il c*lo" continua Cristina, "Lei in confessionale ha detto "mi sono levata lo smalto ma ne ho dimenticato uno" ha concluso Antonino perplesso sul suo atteggiamento. A quel punto le parole di Elenoire Ferruzzi che hanno attirato l'attenzione dei fan: "Ci è rimasta sotto proprio…", seguita da Alberto "Si, piena". Ma da cosa? Su Twitter tutti deducono che la Ferruzzi si riferisca all'uso di sostanze stupefacenti. "Io non la reggo proprio" ha poi continuato Elenoire, "Da fare fuori".