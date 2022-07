“Cristiano Malgioglio ha invitato Chanel Terrero come prima ospite di Mi Casa Es Tu Casa” Secondo le indiscrezioni il primo ospite di Mi Casa Es Tu Casa potrebbe essere la cantante spagnola che Malgioglio aveva definito la “J Lo dei discount” all’Eurovision. Ora potrebbe aprirle le porte del suo salotto.

A cura di Giulia Turco

Cristiano Malgioglio non poteva non estendere l’invito nel suo nuovo programma tv a Chanel Terrero, la cantante spagnola che aveva definito la “Jennifer Lopez dei discount” durante l’Eurovision, generando il suo fastidio e l'irritazione della Spagna intera. Pace fatta tra i due che nel frattempo a distanza si sono chiariti, ma sembra che preso la latina potrebbe tornare in Italia per partecipare al nuovo show e che possa essere proprio La Malgy ad aprirle le porte di casa.

Come sarà il nuovo show di Malgioglio

“Lo spirito di questa trasmissione è ‘vieni a casa mia a farti due risate e una bella chiacchierata?’. Vedete che belle chiacchierate con grandi personalità del mondo dello spettacolo e non soltanto”, ha fatto sapere il paroliere che dal prossimo 1 dicembre sarà alla guida di Mi casa Es Tu Casa il nuovo show che andrà in prima serata su Rai 3. L'omaggio è a Raffaella Carrà che fino al 2019 è andata in onda con un programma molto simile intitolato A Raccontare comincia tu, ispirato a sua volta ad un format spagnolo. “Nessuna barriera, l’atmosfera è informale e intima”, assicura. “Ogni ospite ripercorrerà il suo passato, farà rivelazioni difficili, così come si parla cucinando o sfogliando un album di fotografie”.

Il primo ospite di Mi Casa Es Tu Casa

Secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, la prima ospite speciale ad entrare nel salotto di Cristiano Malgioglio potrebbe essere proprio la cantante spagnola. “Sono già in corso contatti per portare nel programma artisti che hanno partecipato all’ultima edizione dell’Eurovision, prima fra tutte naturalmente Chanel Terrero, con cui c’è stato quel misunderstanding, per altro subito ricomposto”. Quale modo migliore di mettere definitivamente una pietra sopra agli antichi dissapori se non così? Non resta che aspettare una conferma ufficiale.