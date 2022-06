Cristiano Malgioglio erede di Raffaella Carrà in un programma Rai in prima serata Stando alle indiscrezioni Cristiano Malgioglio condurrà un nuovo show in prima serata su Rai 3. Si tratta di La mia casa è la tua, adattamento di A cominciare comincia tu, l’ultimo lavoro televisivo di Raffaella Carrà.

A cura di Giulia Turco

Cristiano Malgioglio sarà protagonista di una nuova prima serata nella prossima stagione di Rai 3. Stando alle anticipazioni diffuse da Tvblog, il paroliere della tv sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Raffaella Carrà e del suo ultimo programma andato in onda sulla Rai, A raccontare comincia tu. L’adattamento del format prodotto da Ballandi sarebbe già in fase di elaborazione e dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo dicembre.

Cristiano Malgioglio conduce La mia casa è la tua

Al momento si parla di cinque appuntamenti che dovrebbero essere collocati nel palinsesto di Rai 3 nella prima serata del giovedì, subito dopo l’appuntamento con la nuova azione di Amore Criminale con Claudio Amendola. Il titolo dello show dovrebbe essere proprio La mia casa è la tua, riprendendo quello originale del programma di Telecinco Mi casa es la tuya al quale lo show della Carrà si era ispirato. Titolo, che in quel caso fu sostituito con A raccontare comincia tu, su ispirazione di Fiorello che fu il primo ospite della prima puntata. Una serie di incontri a tu per tu come i personaggi che hanno fatto la televisione italiana negli ultimi anni, che apriranno le loro porte a Cristiano Malgioglio raccontandosi a tutto tondo e portando il pubblico nelle loro storie.

(Raffaella Carrà e Fiorello, A Raccontare comincia tu. 2019)

Rinviata la serata evento dedicata a Raffaella Carrà

Nel frattempo è giunta notizia che la serata evento dedicata alla memoria di Raffaella Carrà non andrà in onda il prossimo luglio, come si era ipotizzato. Il progetto dovrebbe slittare al prossimo anno e lo show dovrebbe andare in onda il 18 giugno 2023, data in cui l’iconica regina della tv avrebbe compiuto 80 anni. Stando alle indiscrezioni protagonista della serata dovrebbe essere Milly Carlucci che gestirà l’evento dalll’Auditorium del Foro Italico, cuore pulsante dei successi della Carrà, a partire da Carramba che sorpresa.