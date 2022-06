Cristiano Malgioglio in prima serata su Rai3, da dicembre arriva “Mi casa es tu casa” Tra le novità della prossima stagione Rai anche un programma tutto per Cristiano Malgioglio. Saranno interviste domestiche, in casa sua, sulla scorta dell’esperienza di “A raccontare comincia tu” con Raffaella Carrà.

A cura di Andrea Parrella

Nella prossima stagione Rai spazio anche per Cristiano Malgioglio, che avrà un programma in prima serata su Rai3 tutto per sé. Si chiamerà Mi casa es tu casa e vedrà l'autore e cantante ospitare a casa sua personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo per una serie di interviste sulla scorta del modello che segnò l'ultima esperienza televisiva di Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu.

Come sarà il programma condotto da Cristiano Malgioglio

Come recita la nota Rai divulgata in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023: "L’atmosfera è quella informale e intima di due amici che si ritagliano un momento speciale per raccontarsi a cuore aperto, scavare nei ricordi più belli e raccontare il superamento dei momenti più difficili. Il tutto mentre si preparano un pranzo, riguardano un album di fotografie o un filmato di repertorio, bevono insieme un caffè, cantano una canzone, incontrano protagonisti delle loro vite. L’ospite sarà sorpreso da inaspettati arrivi, da performance live inedite e dalla scoperta di archivi un po’ dimenticati Una dimensione domestica e confidenziale inedita che permetterà di vedere gli ospiti come non si sono mai visti, di conoscerne nuovi aspetti, aneddoti, storie di carriera e vita".

Malgioglio confermato anche a Tale e Quale Show

Mi casa es tu casa partirà il 1 dicembre, ma per Malgioglio non sarà il solo impegno della stagione, visto che anche quest'anno viene riconfermato nella giuria di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Nella scorsa stagione l'approdo di Malgioglio era stato cruciale per la riuscita del programma. Molto probabile, anche se non confermato in occasione dei palinsesti, il ritorno di Malgioglio per il commento dell'Eurovision Song Contest al fianco di Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, un trio che in occasione dell'evento organizzato a Torino sono riusciti a coinvolgere il pubblico anche grazie alla presenza di Malgioglio.