Costanza Caracciolo in lacrime ricorda suo nonno: “È stato il primo a credere in me” Costanza Caracciolo ricorda suo nonno Ciccio, che le è stato accanto nei momenti più importanti della sua vita. Fu lui, infatti, ad accompagnarla al suo primo provino, dal quale la sua carriera ha avuto inizio.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di sabato 25 marzo di Verissimo è stata Costanza Caracciolo. L'ex velina di Striscia la Notizia è tornata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, a distanza di tre anni dall'annuncio della sua prima gravidanza. Ha raccontato la sua vita da mamma, ma anche gli inizi nel mondo della tv, supportata dal suo primo grande fan, suo nonno Ciccio, scomparso un anno fa.

Il ricordo del nonno

Un ricordo dolcissimo quello di Costanza Caracciolo, che parlando con Silvia Toffanin di quando ha mosso i primi passi nel mondo della televisione, non ha potuto fare a meno di ricordare suo nonno, Ciccio, che si è spento lo scorso anno, lasciando un enorme vuoto nella vita dell'ex velina. Come lei stessa racconta, è stato proprio lui ad infonderle il coraggio necessario per entrare nel mondo dello spettacolo, ricorda senza riuscire a trattenere le lacrime:

Ero molto legata a lui, fu il primo a portarmi al provino, mi ha accompagnato in questo percorso, ha creduto in me, non che i miei non lo abbiano fatto, però lui è stato quello che mi ha portato, devo tutto a lui, perché se non si fosse reso disponibile non avrei fatto quel provino e ora non saremo qui.

Costanza, però, sorride nel pensare che il suo amato nonno è riuscito a vedere le sue bimbe: "Ha conosciuto le bambine ed è la cosa più bella". La sua scomparsa è stata difficile da affrontare, anche per la nonna che ha perso un compagno di vita: "Lei sta facendo fatica a riprendersi, avevano festeggiato anche 50 anni di matrimonio. Loro sono la figura dell’amore più puro, bello e sincero, che io abbia visto nella mia vita".

Gli inizi a Striscia la Notizia

Da quel provino, quindi, è iniziata la sua carriera televisiva, che poi l'ha portata anche nelle braccia del suo attuale marito e papà delle sue bellissime figlie, ovvero Bobo Vieri. Il bancone del tg satirico di Canale 5 è stato per lei formativo, nonché una delle esperienze più belle della sua vita: