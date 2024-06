Clizia De Rossi spedisce Selvaggia Lucarelli all’inferno: “Un posto nel quale ci si diverte tantissimo”

video suggerito

Clizia De Rossi, l'esperta dantista che in Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti, relega i vip intervistati in un girone dell'inferno dantesco, ha riservato a Selvaggia Lucarelli un trattamento particolare. "Non è stato facile", ammette la "Divina Clizia" alla scrittrice del Vaso di Pandoro, "perché c'era l'imbarazzo della scelta".

La scelta di Clizia De Rossi e la replica di Selvaggia Lucarelli

Clizia De Rossi ha deciso di affidare Selvaggia Lucarelli, protagonista della puntata del 4 giugno del programma di Piero Chiambretti, alle ‘cure' dei diavoli della IX Bolgia, quella nella quale Dante Alighieri colloca anche Maometto:

Non ho potuto far altro che optare per quello di cui lei sia la regina indiscussa, la IX Bolgia dove sono puniti i seminatori di scandali e discordie. Mi auguro sia estimatrice di splatter perché il luogo che l'attende è il più truculento. Secondo la legge del contrappasso così come in vita provocarono grandi divisioni, qui sono brutalmente squartati da un diavolo dotato di spada affilatissima e costretti a girovagare in questo luogo apocalittico grondanti di sangue e viscere.

Piero Chiambretti si inserisce: "Chi l'ha fatta entrare sta signora! Ci rovina gli ospiti!" e Selvaggia Lucarelli replica: "Posso dire? Sembra comunque un posto nel quale ci si diverte tantissimo". Nell'opera di Dante, la IX Bolgia dell'VIII Cerchio dell'Inferno è dedicato ai seminatori di discordie. Maometto si trova, nella rappresentazione di Giovanni da Modena, sdraiato su una roccia, nudo, con la pancia gonfia, le mani legate dietro la schiena.

L'ultima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi

Donne sull'orlo di una crisi di nervi terminerà martedì 11 giugno ma ritornerà poi ad ottobre con un blocco di altre sei puntate e altre otto nella prossima primavera. È stato il primo programma che Piero Chiambretti ha condotto nel biennio in cui si è legato con la Rai. Un altro programma, quotidiano e in access prime time, potrebbe arrivare proprio in primavera.