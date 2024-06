video suggerito

Monica Setta passa alla prima serata di Rai2 con il suo Storie di Donne al bivio Il programma condotto da Monica Setta, Storie di donne al bivio, passerà alla prima serata nell’estate di Rai2. Dopo gli ottimi ascolti riscontrati nel sabato pomeriggio, ai piani alti di Viale Mazzini si è pensato ad una prova nel prime time. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato uno dei programmi più seguiti nella fascia pomeridiana del sabato di Rai2 e ora, Storie di Donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta, passerà alla prima serata in estate. Nelle puntate che sono andate in onda in questa primavera, la giornalista ha incontrato attrici, donne di spettacolo, giornaliste e volti noti che le hanno raccontato aneddoti della loro vita, rivelando anche aspetti inediti.

L'esperimento di Monica Setta nella prima serata di Rai 2

La conferma di questo passaggio in prime time arriva ai microfoni dell'Ansa: "Si, farò una prima serata su Rai 2. È un esperimento tutto interno a basso costo" dice Monica Setta. Si tratta, quindi, di una prima serata che dovrebbe andare in onda poco dopo Ferragosto, con l'approvazione della Direzione approfondimento di Paolo Corsini oltre che della Direzione intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea. La giornalista si presenta con ben 80 puntate all'attivo, che hanno registrato nella fascia tra le 14 e le 15 del sabato pomeriggio di Rai2 anche punte del 6% di share, un risultato a dir poco soddisfacente per il weekend e per una fascia oraria così poco battuta.

L'ipotesi di un doppio appuntamento

Il prossimo 19 luglio, inoltre, saranno presentati i prossimi palinsesti Rai, e per la giornalista potrebbe esserci una ulteriore novità. Stando alle prime indiscrezioni in merito, infatti, Storie di donne al bivio potrebbe avere anche un doppio appuntamento. L'idea sarebbe quella di collocarlo al giovedì, ma in seconda serata, a cui si affiancherà sempre il sabato pomeriggio che, di fatto, sembra sia stata una collocazione vincente. Le storie raccontate dalle donne intervistate finora hanno avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, ragion per cui non è escluso che ai piani alti di Viale Mazzini possano aver ragionato sulla possibilità di promuovere ulteriormente il programma. D'altra parte, i format incentrati sulle interviste, sono diventati un vero e proprio cult della televisione odierna.