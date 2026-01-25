Claudia Pandolfi a Silvia Toffanin: “Il tuo regalo non mi piacque, lo buttai”, la reazione della conduttrice

Claudia Pandolfi è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 25 gennaio, per promuovere il film ora al cinema, Due cuori e Due capanne, che la vede protagonista insieme a Edoardo Leo. Impegnata con Marco De Angelis dal 2014, ha raccontato a Silvia Toffanin: "Cerco di litigare poco con Marco, non mi piace il conflitto. Preferisco essere chiara da subito, raccontarmi subito. Lui è diverso da me, ma stiamo insieme da quasi 13 anni. È un rapporto bello, dinamico, non ho mai voluto che diventasse scontato". Dalla loro relazione è nato Tito, dieci anni fa, secondo figlio per l'attrice, già mamma di Gabriele, nato nel 2006. "Mi sento molto adatta come età a Gabriele, a un figlio di 20 anni, per logistica, per conversazioni. Per il piccolo mi sento vecchia" ha aggiunto, scatenando un'immediata reazione in Silvia Toffanin. "Ma non è vero, non si è vecchi a 50 anni" ha dichiarato la conduttrice. "Calma calma, scherzavo. Si arrabbia la ragazza. Ma bisogna essere realisti", ha risposto la Pandolfi. "Ok, lo dici perché vuoi complimenti?", ha continuato la Toffanin.

Nel corso dell'intervista, Claudia Pandolfi ha regalato un'altro momento che ha spiazzato Silvia Toffanin. "A volte penso che un film potrebbe essere l'ultimo, che potrebbe tutto finire. Nessuno te lo garantisce. Cosa farei dopo? Coltiverei fiori, che neanche amo e tu lo sai. Ti ricordi quando mi hai regalato i fiori e li ho tirati? Era il mio compleanno, li tirai in aria", ha dichiarato. La conduttrice, allora, ha risposto: "Quindi ho sbagliato regalo, e me lo dici dopo 20 anni?". "No, amore, ma dai. Ma la pianta, o piantina, è più carina", ha replicato l'attrice prima che la Toffanin tagliasse corto: "Un ficus? Non ti piace. Possiamo finire l'intervista?". "Sì, senza diventare botaniche" ha concluso la Pandolfi prima di salutare la presentatrice.