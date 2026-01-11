Claudia Gerini: “Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa. Mi è stato chiesto spazio”

Claudia Gerini ha raccontato di star vivendo un momento di pausa nel rapporto con il compagno Riccardo Sangiuliano: “Mi è stato chiesto un po’ di spazio, che ho concesso perché serve anche a me. Credo nelle pause”.

Claudia Gerini ha raccontato di star attraversando un momento delicato della sua vita privata. L'attrice è da tempo fidanzata con Riccardo Sangiuliano, ma negli ultimi tempi l'imprenditore le ha chiesto di prendersi una pausa. "Mi è stato chiesto un po' di spazio, che ho concesso perché serve anche a me", ha rivelato.

Ospite di Verissimo nella puntata in onda il 10 gennaio, Gerini ha parlato del film Prendiamoci una Pausa, che uscirà il 15 gennaio e in cui reciterà tra le protagoniste. Come il suo personaggio nella storia, anche lei in prima persona sta vivendo un periodo di pausa nel rapporto con il compagno. È stato lui a chiederle di farlo dopo una serie di incomprensioni mai del tutto risolte: "È successo che ci sono state delle piccole incomprensioni, che si erano risolte, ma non è stata una risoluzione solida perché poi si sono ripresentate. Mi è stato chiesto un po' di spazio, che ho concesso perché serve anche a me".

Gerini tuttavia ha fiducia nelle pause e crede che possano essere l'occasione per fortificare un rapporto e non per creare delle distanze: "Ho fiducia nelle pause, quando il rapporto è solido fanno bene alla coppia. Credo che siano terapeutiche. Se c'è la solidità e l'amore, le cose si mettono a posto. Se invece non fosse così, vediamo". Nel loro caso, ha spiegato, la decisione si è resa necessaria dopo che alcune criticità continuavano a ripetersi nel tempo: "È un sentimento vivo che ha bisogno di una piccola sospensione".

Gerini e Sangiuliano sono una coppia da quasi due anni e nella vita dell'attrice l'imprenditore è arrivato dopo due anni che era single. "È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice, e che lui continui a far felice me", aveva raccontato a ottobre 2024 in un'intervista al settimanale F.