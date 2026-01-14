Claudia Pandolfi: “Col mio compagno viviamo in case separate. È un lusso, ma è bello ritrovarsi”

Claudia Pandolfi ha raccontato di vivere in una casa diversa da quella del marito Marco De Angelis. I due stanno insieme dal 2014 e, dopo una ritrosia iniziale da parte del produttore, hanno scelto di stare in abitazioni separate pur avendo un figlio, Tito, di dieci anni.

Tra le coppie dello spettacolo, soprattutto quelle più durature, è ormai sempre più frequente la tendenza di vivere in case separate. Non sono pochi, infatti, gli artisti che hanno rivelato di preferire questa soluzione piuttosto che condividere gli spazi in cui trascorrere le proprie giornate. Anche Claudia Pandolfi ha raccontato in un'intervista al settimanale F di aver fatto questa scelta insieme al suo compagno di vita Marco De Angelis.

La scelta di vivere in case separate

L'attrice rivela di vivere ormai da diverso tempo in una casa diversa da quella del marito e notando che il tema sia diventato, ormai, sempre più frequente ha dichiarato: "È un tema molto contemporaneo che ha a che fare con il voler rivedere certi cliché. Il titolo fa il verso al detto “due cuori e una capanna”. Credo che, oggi, si desideri una certa individualità all’interno del romanticismo". Pandolfi spiega che non si tratta di una scelta presa con leggerezza:

Ma non sono cose che accadono da un giorno all’altro. Siamo andati in questa direzione perché era la scelta più naturale per lo stile di vita che abbiamo e perché i bisogni cambiano. Stiamo insieme dal 2014, il rapporto nel tempo evolve, i bambini crescono. Marco all’inizio non era d’accordo per cultura, per indole, ma lo è diventato. È evidente che avere due case è un lusso che non tutti possono permettersi. Ma posso dire che è bellissimo ritrovarsi dopo essersi ripresi i propri spazi

Per quanto riguarda, invece, il tema di doverlo spiegare ai figli: "Non c’era niente da spiegare. Frequentiamo due luoghi. Da piccola stavo un po’ a casa dei miei e un po’ dai nonni, forse più da loro perché mamma e papà lavoravano tanto. I miei figli crescono nelle case dei rispettivi padri, della mamma, dei nonni… Ci si sposta. E se c’è armonia, fa bene a tutti".

La storia d'amore con Marco De Angelis

Claudia Pandolfi è legata a Marco De Angelis, produttore e responsabile della Dap De Angelis Group, una società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi, dal 2014. Poco dopo essersi conosciuti, si sono sposati e a due anni dal loro primo incontro hanno avuto un figlio, Tito, che ora ha dieci anni.