La vita privata di Claudia Pandolfi: l’amore per il marito Marco De Angelis e per i due figli Claudia Pandolfi è una delle attrici più amate nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Mamma di due figli, attualmente è legata al produttore Marco De Angelis, dal quale ha avuto il suo secondo figlio. Il primo è nato, invece, da una relazione con il musicista Roberto Angelini.

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis

Claudia Pandolfi è una delle più apprezzate attrici italiane, protagonista di film e fiction televisive di successo. Attualmente sposata con Marco De Angelis, dal quale ha avuto Tito, il suo secondo figlio, ha già un matrimonio alle spalle e una relazione con Roberto Angelini, da cui ha avuto Gabriele, il suo primo figlio. Nella sua vita, come ha dichiarato anche in qualche intervista, non ha disdegnato nemmeno l'attenzione per le donne, lasciandosi andare ad alcune esperienze lesbiche.

Chi sono Tito e Gabriele, i due figli di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi è diventata mamma per la prima volta nel 2006, a 32 anni, dando alla luce Gabriele che adesso ha 17 anni. Il suo primogenito è nato dalla relazione che l'attrice ha avuto il musicista Roberto Angelini. Il secondo figlio, Tito che ha solamente sette anni, è arrivato nel 2016, a distanza di dieci anni dalla prima maternità, ed è nato dal matrimonio con Marco De Angelis, suo attuale marito.

Claudia Pandolfi e suo figlio

Chi è Marco De Angelis, il marito di Claudia Pandolfi

L'attuale marito di Claudia Pandoldi si chiama Marco De Angelis, responsabile della Dap De Angelis Group, una società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. Tra i titoli più noti si ricordano "La mossa del pinguino" con Ricky Memphis e Edoardo Leo e "Non c’è campo" con Federico Moccia, non mancano ancge produzioni seriali come la nota serie Netflix, "Baby". Nato nel 1983, lo separano quasi dieci anni dalla compagna.

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis

Il matrimonio con Marco De Angelis dopo l'ex Roberto Angelini

La storia d'amore con Marco De Angelis è iniziata nel 2014, dopo poco i due si sono sposati e a distanza di due anni dal loro matrimonio hanno avuto un figlio, Tito. Prima dell'incontro con il giovane produttore, l'attrice ha avuto una relazione piuttosto lunga con il musicista Roberto Angelini, che l'ha resa mamma per la prima volta. La loro storia è durata poco più di cinque anni.

Claudia Pandolfi e Roberto Angelini

Il matrimonio lampo con Massimiliano Virgili prima della storia con Andrea Pezzi

La vita privata di Claudia Pandolfi è stata piuttosto movimentata. Nel 1999, infatti, sposò il doppiatore Massimiliano Virgili, con il quale si separò dopo appena quaranta giorni insieme. L'attrice, poi, dichiarò di essere stata "poco razionale", senza mai pentirsi delle scelte fatte, tanto è vero che in una recente intervista al Corriere ha dichiarato "È stato uno sbaglio, ho capito dopo che nella vita non bisogna giustificarsi. Era un periodo turbolento. Sono passati tanti anni, sono diversa da allora: ma chi non lo è?". Poco dopo quelle nozze, però, fu beccata in compagnia di Andrea Pezzi, con il quale ebbe una relazione piuttosto breve, ma che attirò l'attenzione di tutti i giornali.