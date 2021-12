“Ciuffy, dove sei?”, Katia Ricciarelli sonnambula e in lacrime, sveglia tutti alle 3 di notte Momento cult al Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli finge di essere sonnambula e sveglia tutti nel cuore della notte.

Katia Ricciarelli ha colpito ancora. Momento cult al Grande Fratello Vip: la cantante lirica ha svegliato tutti nella notte fingendo di essere sonnambula. A molti, la sequenza ha ricordato le memorabili sortite di Franco Califano a Music Farm, nel lontano 2006, quando il Califfo dormiva addirittura nel sonno. In questo caso, però, si è trattato di uno scherzo dell'ormai mattatrice assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Lo scherzo di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli irrompe nelle stanze da letto in piena notte, dopo aver detto di andare a dormire verso le 23, svegliando tutti e iniziando a lamentarsi e lacrimare, seguita da Eva Grimaldi. La prima ad alzarsi dal letto, togliendosi la mascherina per la notte, è Valeria Marini: "Katia, tutto bene? Che succede". "È sonnambula", ribatte pronta Eva Grimaldi. Lo scherzo di Katia Ricciarelli è proseguito con la cantante lirica che invocava il nome di Ciuffy, il cagnolino che lunedì scorso ha potuto riabbracciare come raccontato anche da noi. A seguire Katia, oltre a Valeria Marini e Eva Grimaldi, c'erano anche Carmen Russo e Manila Nazzaro. In particolare, Carmen Russo credeva che la causa del sonnambulismo di Katia Ricciarelli fossero i troppi farmaci. Anche Sophie Codegoni è cascata allo scherzo.

Una scena da Oscar

È probabilmente uno dei momenti ironici più alti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo riconosce anche Valeria Marini, che è stata la prima ad avere dubbi sulla veridicità del sonnambulismo di Katia Ricciarelli: "Però, devo ammettere che sei da Oscar". Dopo tutto il bailamme, gli inquilini della casa erano tutti svegli: alle 4 del mattino circolavano tra la casa e il giardino. Alla fine dei conti, uno scherzetto non da poco quello di Katia Ricciarelli che, siamo certi, sarà sottolineato nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, quella del 3 gennaio 2022.