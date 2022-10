Ciacci contro Antonino Spinalbese: “Lui è solo un parrucchiere, io non devo dimostrare nulla” Ciacci continua a farsi terreno bruciato. L’ultimo a finire nella sua rete è Antonino Spinalbese, accusato di abili strategie. L’opinionista è pronto a smontarle: “Io sono Giovanni Ciacci, non devo dimostrare nulla, ma un parrucchiere sì”.

A cura di Giulia Turco

Giovanni Ciacci sta mettendo a rischio la sua permanenza al Grande Fratello Vip. L'opinionista, finito al centro di un'aspra polemica per le sue posizioni contro Marco Bellavia, si sta facendo parecchi altri nemici dentro e fuori dalla Casa. Già in nomination dalla precedente puntata, Ciacci stavolta si salverà grazie all'annullamento del televoto, ma la sua permanenza continua ad essere appesa ad un filo.

L'ultimo episodio è quello della battuta sulla violenza sessuale, che non è affatto piaciuta al pubblico. La sua strategia è chiara: far fuori i concorrenti che ritiene più forti. Per ultimo casca nella sua rete anche Antonino Spinalbese, preso di mira col pretesto di una nomination che non ha digerito, vittima degli attacchi gratuiti dell'opinionista.

Cos'è ha detto Giovanni Ciacci alle spalle di Antonino Spinalbese

Dopo la puntata di giovedì 29 settembre, Ciacci ha mostrato una certa insofferenza nei confronti di Antonino, come ha mostrato l'ultimo daytime. Pur mostrandosi infastidito dalla sua nomination palese, Giovanni ha fatto buon viso a cattivo gioco, sfogandosi alle spalle del concorrente insieme a Patrizia Rossetti. Mentre Patrizia sostiene che Antonino non abbia alcuna strategia in mente, Ciacci sostiene che Spinalbese stia facendo il suo gioco: "Lui vuole vincere e quindi ha una sua strategia". Infastidito da questo senso di rivalità, l'opinionista è quindi passato all'attacco sentenziando in un confessionale: "Io sono Giovanni Ciacci, non sono stato il fidanzato di nessuno". Poi con Patrizia Rossetti: "Io non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno, ma un parrucchiere sì".

Perché Giovanni Ciacci sta rischiando il suo GFVip

Il ruolo di Giovanni Ciacci è quello di acido provocatore, sembra ormai chiaro. Senza mostrare alcuna empatia, o aver trasmesso senso umano di alcun tipo, l'opinionista della tv è entrato nella Casa con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della malattia della quale è portatore, l'HIV. Dopo un monologo sul tema, del quale comunque aveva già parlato in un'intervista su Chi prima di entrare nella Casa, Ciacci si è fatto terreno bruciato suscitando l'antipatia dei compagni e del pubblico a casa. Gli spettatori gli contestano soprattutto una buona dose di incoerenza, considerando il trattamento riservato a Marco Bellavia e la totale mancanza di sensibilità sul tema della salute mentale. Le sue ultime dichiarazioni su Antonino Spinalbese marcano una componente stizzosa e saccente del suo personaggio, che il pubblico non digerirà facilmente.