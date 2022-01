Chiara Ferragni interviene a Domenica In: “Mara sono commossa, sei troppo dolce” Fedez si è collegato con Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 2 gennaio. La conduttrice lo ha sorpreso con un tenero video dedicato ai Ferragnez, così Chiara Ferragni ha voluto ringraziarla.

A cura di Daniela Seclì

La prima puntata di Domenica In del 2022 è stata all'insegna della musica. Mara Venier ha invitato Orietta Berti che ha ripercorso la sua brillante carriera. Quando si è parlato del grande successo della canzone Mille, la conduttrice ha fatto una sorpresa all'artista. Fedez, infatti, è intervenuto telefonicamente e ha raccontato come è nata la loro collaborazione. Poi, c'è stata una breve incursione di Chiara Ferragni.

Fedez ancora positivo al Covid, Chiara Ferragni negativa

In queste ore, Chiara Ferragni è risultata negativa al Covid. Fedez, invece, non sente più odori e sapori e risulta ancora positivo. Non appena il cantante si è collegato telefonicamente con Mara Venier, la conduttrice gli ha chiesto notizie sulle sue condizioni di salute. L'artista l'ha rassicurata: "Sto bene, molto bene, grazie. Chiara oggi è negativa, io no". E Mara Venier gli ha consigliato di pazientare: "Un po' di pazienza. Grande Chiara. L'importante almeno uno, poi domani sarai negativo anche tu".

Chiara Ferragni interviene al telefono

Mara Venier ha annunciato a Fedez di avere un filmato per lui e Chiara Ferragni. L'artista si è premurato subito di accendere il televisore. Non appena si è sintonizzato su Rai1 ha esclamato: "Mara hai in mano il disco di platino (di Mille, ndr), che bello! Perché io non ce l'ho?" e la conduttrice: "Lo abbiamo riprodotto noi, sono stati i nostri meravigliosi autori. Te lo mando Federico". Poi, è andato in onda un video dedicato ai Ferragnez, sulle note di Prima di ogni cosa. Fedez ha ringraziato Mara Venier per il bel filmato e ha aggiunto: "Ti faccio salutare da Chiara". L'imprenditrice è intervenuta al telefono: "Grazie Mara, un bacione. Grazie, sei troppo dolce. Mi sono commossa tantissimo, quando ascolto questa canzone mi commuovo sempre". La conduttrice ha salutato la coppia: "Mi sono commossa anch'io. Vi abbraccio, siete meravigliosi".