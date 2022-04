Chi è Zeudi Di Palma, la nuova Miss Italia nel cast di Big Show Zeudi Di Palma è la ragazza di Scampia, quartiere della periferia di Napoli, che ha vinto il titolo di Miss Italia 2022 e co-conduce Big Show con Enrico Papi.

Zeudi Di Palma è la ragazza di Scampia, quartiere della periferia di Napoli, che ha vinto il titolo di Miss Italia 2022. È nata il 2 novembre 2001 e ha 21 anni. Il trionfo al concorso nazionale è arrivato il 13 febbraio 2022. È diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia alla Federico II, università di Napoli. È una delle componenti del cast di Big Show, lo spettacolo condotto da Enrico Papi dove la gente comune fa cose straordinarie.

Chi è Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma si chiama così da Zèudi, nome di origine araba che significa "Sacra a Zeus". È la presidentessa di un'associazione culturale che si chiama "La Lanterna", fondata da sua nonna. Con questa associazione, Zeudi si occupa aiutare i giovani del suo quartiere popolare a emergere nella vita e nelle loro carriere. Poi fa volontariato. Ha un ottimo rapporto con la madre: "È una guerriera, studia e lavora", ha detto di Zeudi. Ha due fratelli più grandi, Giuseppe, 23 anni e Asia, 22 anni, e vive con loro e con la madre. Suo padre, Pasquale, ha abbandonato la famiglia quando lei aveva due anni. La madre ha cresciuto tre figli da sola.

La vittoria a Miss Italia 2022 e il futuro in tv

La vittoria a Miss Italia 2022 le ha aperto le porte del mondo della televisione. Zeudi ha dovuto lavorare il doppio, essendo di Scampia: "A Scampia ho frequentato le elementari e le mede. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli". A Big Show affianca Enrico Papi alla conduzione. Zeudi ha già esordito con la prima puntata, andata in onda l'8 aprile 2022.

La vita privata di Zeudi di Palma, nessun fidanzato sui social

Zeudi Di Palma, tra gli altri interessi, ha anche quello della musica e del disegno, così come della moda e dello sport. Per quanto concerne la vita privata, invece, ufficialmente non ci sarebbe nessun fidanzato ufficiale in vista. I suoi profili social, su tutti il suo profilo Instagram, raccontano soltanto delle sue attività, nulla riguardo un compagno di vita.