La finale di Miss Italia trasmessa su YouTube, Martina Colombari incoronerà la futura reginetta

Nessuno spazio in tv, nemmeno quest'anno, per la finale di Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza, che volge al termine con la premiazione prevista per domenica 22 settembre, si è dovuto accontentare di una diretta sul canale Youtube, durante la quale a premiare la futura reginetta sarà una delle Miss più famose, ovvero Martina Colombari.

Quando e dove si terrà la finale di Miss Italia 2024

La finale del concorso si svolgerà a Porto San Giorgio, nelle Marche, che già aveva accolto in precedenza l'evento di bellezza ma nelle fasi pre-finali. La serata si svolgerà nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio, grazie al patrocinio della Regione Marche, sarà presentata da Andrea Dianetti, ma la diretta sarà trasmessa in streaming su Youtube, sul canale di Miss Italia. A presiedere la giuria sarà Martina Colombari, incoronata nel 1991 da Alain Delon. Ad annunciare la notizia è il sindaco della cittadina marchigiana, Valerio Vesprini:

È un onore ospitare un evento che fa parte della storia del nostro Paese. Miss Italia rappresenta un'opportunità di promozione per un territorio come il nostro, legato al mare e alla sua economia. In questi anni, abbiamo ottenuto le bandiere blu, gialla, verde e lilla, puntando su caratteristiche quali la sostenibilità ambientale, la tutela della vita all'aria aperta, l'accoglienza delle famiglie e dei bambini e uno spiccato senso dell'inclusività. Ci auguriamo che questa manifestazione possa essere un trampolino di lancio per l'intera regione.

Il ringraziamento di Patrizia Mirigliani

A queste parole, poi, si aggiungono quelle di Patrizia Marigliani, patron del concorso: "Ringrazio la città di Porto San Giorgio e la Regione Marche per aver voluto ospitare la finale di Miss Italia. È un grande piacere tornare nei luoghi che per tanti anni hanno accolto le prefinali di Miss Italia ma mai la finale". Ormai da diversi anni, da quando non è più in diretta tv, Mirigliani rivendica l'importanza di un evento come Miss Italia per sostenere anche i cambiamenti nel mondo femminile. Questa edizione, infatti, vede una svolta anche dal punto di vista dell'abbigliamento per le future reginette, che non indosseranno più il canonico costume da bagno, ma saranno più libere di indossare l'outfit che preferiscono e nel quale si sentono più a loro agio.