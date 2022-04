Enrico Papi e la terza puntata di Big Show: ospiti Ron e Ivana Spagna La terza puntata ha come protagonisti due grandi ospiti musicali, come Ron e Ivana Spagna. Ancora al fianco del conduttore, la Miss Italia 2o22 in carica Zeudi Di Palma, il comico Scintilla e Cristina D’Avena nelle vesti di inviata.

Enrico Papi ritorna con il people show in cui tutti possono diventare protagonisti, ma a loro insaputa. La terza puntata di Big Show andrà in onda eccezionalmente di giovedì 21 aprile, invertendosi con L'Isola dei Famosi. La terza puntata ha come protagonisti due grandi ospiti musicali, come Ron e Ivana Spagna. Ancora al fianco del conduttore, la Miss Italia 2o22 in carica Zeudi Di Palma, il comico Scintilla e Cristina D'Avena nelle vesti di inviata.

La terza puntata

Ormai la dinamica del Big Show di Enrico Papi è consolidata e gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma sanno che possono essere coinvolti in qualsiasi momento, così come quelli che stanno assistendo allo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa. Tutto può accadere proprio quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa promette grande divertimento. E tante emozioni. Come quelle a cui abbiamo assistito nelle puntate precedenti: la storia di Paolo, infermiere del reparto di neurochirurgia, che ha perso il figlio proprio per una malattia curata dal suo reparto. Nella prima puntata, invece, c'è stato il saluto del conduttore a suo padre, che per la prima volta è tra il pubblico senza sua moglie, la madre di Enrico Papi, scomparsa nel 2020.

Le parole di Enrico Papi

A Fanpage.it, Enrico Papi ha parlato così del suo show: "A me è sempre piaciuto fare un programma in cui la gente normale diventa protagonista. La mia stessa idea di tv è sempre stata questa, giocare e intrattenere con le persone comuni". Sugli ascolti tv e sulla sua posizione di conduttore in Mediaset, Enrico Papi ha detto: "Non sono un protetto, non sono un garantito, non sono un impiegato della tv. Se faccio ascolti, vado avanti, altrimenti mi fermo. Questa è una cosa importante che la gente non sa, magari è giusto pure che non lo sappia, ma non sono di quelli che presidia la tv. E, allora, ti dico che faccio questo lavoro e mi ritengo già fortunato e mi sento sempre onorato quando qualcuno scrive di me, male o bene che sia. Vengo dalla periferia, mi sono guadagnato tutto e non devo niente a nessuno. Pensare che c’è qualcuno che scrive su di me, sia pure una critica, mi fa sentire bene".