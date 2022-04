Debutto tiepido per Ci vuole un fiore con Gabbani, anche Big Show di Enrico Papi non brilla in tv Non brillano agli ascolti tv i due nuovi programmi del venerdì sera, “Ci vuole un fiore” e “Big show”, condotti da Francesco Gabbani ed Enrico Papi che sfiorano rispettivamente i due milioni milioni e mezzo e i due milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di venerdì 8 aprile ha visto arrivare sul piccolo schermo due nuovi programmi pronti ad allietare le serate di inizio weekend degli italiani. Si tratta di "Ci vuole un fiore" su Rai1, trasmissione che mira a portare l'attenzione sull'importanza dell'ecologia, dei cambiamenti climatici e delle possibili scelte sostenibili che il singolo può compiere nel suo quotidiano. L'inedita e frizzante conduzione di Francesco Gabbani, affiancato da Francesca Fialdini, non è stata però garante di un immediato successi i termini di pubblico, dal momento che lo show ha superato i due milioni e mezzo di telespettatori. Non fa scintille nemmeno il nuovo contenitore di intrattenimento di Enrico Papi su Canale 5 che, infatti, con Big Show si lascia andare ad una conduzione meno serrata rispetto ai quiz televisivi, ma non per questo meno incalzante.

Francesco Gabbani ed Enrico Papi promossi alla conduzione

Sebbene i rispetti show non abbiano avuto un riscontro brillante da parte del pubblico a casa, non sono da sottovalutare le doti dei due presentatori. Se nel caso di Enrico Papi si era già a conoscenza della sua bravura in fatto di intrattenimento, reduce da anni e anni di carriera costruita in show di vario genere, per quanto riguarda Francesco Gabbani, ex vincitore di Sanremo, si tratta dalla prima volta al timone di una trasmissione. C'è da dire, quindi, che il cantante toscano è riuscito a tenere le redini dello show, alternando momenti di musica, simpatia e serietà, senza mai stonare con gli accordi del programma.

Ascolti tv venerdì 8 aprile 2022

Nella serata di ieri, venerdì 8 aprile 2022, l'esordio da conduttore su Rai1 di Francesco Gabbani con Ci Vuole un Fiore, in onda dalle 21:34 alle 00:20, è stato la scelta di 2.701.000 spettatori arrivando al 15.2% di share. Su Canale5 la prima puntata di Big Show condotto da Enrico Papi e in onda dalle 21:40 alle 00:46 ha catturato l'attenzione di 2.216.000 spettatori registrando uno share del 13.7%. Su Rai2 N.C.I.S. segna 1.134.000 spettatori con il 5% di share e N.C.I.S. Hawai’i tocca i 836.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Italia1 Io sono vendetta ha guadagnato 1.268.000 spettatori segnando il 5.8% di share. Su Rai3 La Bohème (di Mario Martone) è stata vista da 564.000 spettatori registrando il 2.7% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha incollato davanti allo schermo 1.386.000 spettatori con una media di 8.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha interessato 740.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 303.000 spettatori con uno share dell'1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 1.328.000 spettatori con il 6.2% di share.