Che Tempo che Fa raddoppia, Fabio Fazio in onda il mercoledì e la domenica sera

Fabio Fazio raddoppia la sua presenza in tv. Oltre alla domenica sera, con il solito appuntamento, dedicato alle interviste, il mercoledì sera arriva Il Tavolo di Che Tempo che fa che, quindi, avrà un suo spazio dedicato.

Aria di cambiamenti in Warner Bros Discovery per la prossima stagione televisiva. Fabio Fazio avrà una nuova prima serata, raddoppiando quindi la sua presenza sul Nove.

Arriva Il Tavolo di Che tempo che fa

A partire dal prossimo autunno, infatti, ogni mercoledì sera arriva Il Tavolo di Che Tempo che fa, un appuntamento fisso al quale presenzieranno gli ospiti che hanno fatto compagnia al pubblico con le loro conversazioni informali, all'insegna della comicità e dell'improvvisazione, elementi che hanno reso Il Tavolo un vero e proprio momento iconico della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Così, invece che lo spazio di fine serata, si conquista il prime time, creando un vero e proprio contenitore di intrattenimento nel quale non mancheranno argomenti di attualità, ma il cui spirito è senza dubbio quello della leggerezza. Fazio, in una nota condivisa da Warner Bros Discovery dichiara:

È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro Tavolo un nuovo pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità.

Che Tempo che fa la domenica: interviste e Luciana Littizzetto

Di fatto, la trasmissione di Fabio Fazio sin dal suo approdo al Nove è stata foriera di grandi ascolti per il gruppo Warner Bros, vuoi per l'unicità del format, vuoi per l'affezione di un pubblico che ha deciso di seguire il conduttore sulla nuova rete, ma anche per la capacità di creare un ambiente in cui l'attualità, le tematiche importanti, l'informazione e l'approfondimento, insieme a un pizzico di goliardia siano riuscite a trovare casa. Lo spazio della domenica sera, quindi, ora sarà dedicato principalmente alle interviste ai grandi volti del giornalismo, della televisione, dello spettacolo e non solo, a cui si aggiungeranno anche i monologhi ficcanti di Luciana Littizzetto.

Warner Bros alla ricerca della prima serata

Non è certo un mistero il fatto che Warner Bros stia cercando, già da qualche anno, di costruire un palinsesto che abbia al suo interno anche contenitori che si avvicinino agli show della prima serata. Non stupisce, quindi, che sia stato proprio Il Tavolo di Fazio ad essere il prescelto per questo esperimento, considerando che già all'interno del programma era uno spazio dedicato all'estemporaneità che, però, in questa nuova veste, non è escluso possa arricchirsi ulteriormente.