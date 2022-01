Che imbarazzo per Fabio Rovazzi, salta il playback al Capodanno di Canale 5 Capodanno in musica con imprevisto, in diretta su Canale 5. Fabio Rovazzi si è ritrovato senza la voce perché è saltata la base della sua canzone.

Capodanno in musica con imprevisto, in diretta su Canale 5. Fabio Rovazzi si è ritrovato all'improvviso senza la voce, mentre cantava il brano "La mia felicità". La base è saltata e Fabio Rovazzi si è ritrovato al centro dell'equivoco. Tra grande imbarazzo, sale sul palco anche Federica Panicucci che interviene. "Qualcosa è esploso", è stato il commento di Fabio Rovazzi. “Ma cos’è successo? Lascia stare…” ha chiosato velocemente Federica Panicucci che poi è andata avanti. Purtroppo, Capodanno in musica è nato sotto una cattiva stelle dopo i forfait dell'ultimo minuto a causaa del Covid-19, da Al Bano a Andrea Damante fino a Pio e Amedeo che avrebbero giocato in casa, visto che l'evento si è tenuto al Teatro Petruzzelli di Bari.

Gli ascolti tv di Capodanno

Gli ascolti tv del Capodanno 2022 hanno sorriso a Rai1. Lo show di Amadeus "L'anno che verrà" ha conquistato 6.453.000 spettatori pari al 33.3% di share. Un risultato che ha doppiato quello di Canale 5. Infatti, Capodanno in musica ha raccolto davanti al video 3.055.000 spettatori pari al 16.7% di share. Ribadiamo la grande sfortuna del progetto condotto da Federica Panicucci: prima per lo spostamento dello show in teatro a causa delle restrizioni, poi per le numerose defezioni delle ultime ore a causa del Covid, da Pio e Amedeo ad Andrea Damante costretti a dare forfait a poche ore dalla serata. L'ultimo confronto tra Amadeus e Panicucci risaliva al 2019, perché l'anno scorso su Canale 5 era andata in onda una puntata speciale del GF Vip.

Una gag anche su Rai1

Anche su Rai1 è accaduto qualcosa di vicino a una gaffe, sebbene si sia trattato di una gag tutta costruita. Quella che Amadeus ha messo in piedi con i Cugini di Campagna che, saliti sul palco delle Acciaierie di Terni, hanno iniziato a cantare la canzone dei Maneskin, "Zitti e buoni".