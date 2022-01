I Cugini di Campagna cantano I Maneskin a L’Anno che verrà, Amadeus ferma tutto Durante L’Anno che verrà i Cugini di Campagna spiazzano il pubblico con la cover dei Maneskin “Zitti e buoni”. Amadeus irrompe sul palco e ferma tutto, ma ovviamente la gag era preparata.

Il Capodanno di Rai1 è stato, come da molto tempo a questa parte, nel segno de L'Anno che verrà, il programma affidato alla conduzione di Amadeus che è andato in scena per la prima volta dalle acciaierie di Terni, dopo lo stop forzato dello scorso anno per l'edizione in studio dovuta alla pandemia. Tra i protagonisti della serata c'erano i Cugini di Campagna, che hanno aperto la loro esibizione sul palco parodiando i Maneskin e proponendo una loro personalissimo versione di Zitti e buoni (che avevano già cantato alcune settimane fa a Oggi è un altro giorno).

Si tratta di una cover nata sull'onda della polemica generata proprio dal gruppo nei mesi scorsi, quando I Cugini di Campagna avevano contestato ai Maneskin di aver copiato i loro outfit, in particolare a posteriori dell'esibizione della band in apertura al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. "Basta copiare i nostri abiti", avevano scritto sui social, dando vita a una boutade che si era ovviamente sciolta in un misto di ilarità e stupore.

La gag di Amadeus, che ferma tutto

Pochi secondi dopo l'inizio della canzone dei Maneskin adattata dai Cugini di Campagna, ecco la gag preparata con Amadeus, che prima è stato inquadrato con espressione basita e poi è intervenuto interrompendo l'esibizione dei quattro. "Questa non è la vostra canzone – ha precisato il conduttore – è vero che si tratta di un grande successo dei Maneskin, ma così disorientate le signore a casa e qui in platea". Quindi, immancabile, il lancio del successo senza tempo "Anima Mia", eseguito dai Cugini di Campagna.

Gli ospiti de L'Anno che verrà

Massimo Ranieri, Arisa, Achille Lauro, Donatella Rettore e Rkomi, che sarà a Sanremo a febbraio. E ancora Orietta Berti, Nek, Umberto Tozzi e Raf, Fausto Leali, Clementino. Obbligato, invece, il forfait di Gigi D'Alessio a poche ore dalla mezzanotte, visto che il cantante napoletano è stato bloccato in casa perché positivo al Covid.