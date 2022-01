Ascolti Tv, L’Anno che verrà di Rai1 doppia il Capodanno in musica di Canale 5 Torna la sfida tra i due show di Capodanno e Amadeus migliora il risultato dell’ultimo confronto del 2019. Sfortunata Panicucci, che ha dovuto far fronte a numerose defezioni causa Covid.

A cura di Andrea Parrella

Torna la sfida del capodanno in Tv tra Rai 1 e Canale 5. Dopo lo stop dello scorso anno, quando era andato in onda solo L'Anno che verrà, mentre il Capodanno in musica di Canale 5 si era fermato per le restrizioni Covid, la fine del 2021 ha visto il ritorno dello scontro tra i due concerti televisivi dell'ultimo dell'anno. Ad avere la meglio, nettamente, è stata la serata di Rai1 condotta da Amadeus, che è riuscita a doppiare il diretto concorrente. L'anno che verrà ha conquistato 6.453.000 spettatori pari al 33.3% di share, mentre Capodanno in musica ha raccolto davanti al video 3.055.000 spettatori pari al 16.7% di share. Sia lo show di Amadeus che quello di Federica Panicucci sono stati scorporati, la seconda parte de L'Anno che verrà, dalle 00.59 alle 1.57, ha segnato il 28.5% con 2.827.000 spettatori, mentre Capodanno in musica after dall'1.33 all'1.43, ha siglato il 12.4% con 1.112.000 spettatori.

L'anno scorso su Canale 5 il GF Vip

Federica Panicucci particolarmente sfortunata negli ultimi giorni, prima per lo spostamento dello show in teatro a causa delle restrizioni, poi per le numerose defezioni delle ultime ore a causa del Covid, da Pio e Amedeo ad Andrea Damante costretti a dare forfait a poche ore dalla serata. L'ultimo confronto tra Amadeus e Panicucci risaliva al 2019, l'anno scorso su Canale 5 era andata in onda una puntata speciale del GF Vip.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 è andato in onda Gli Aristogatti ha interessato 1.594.000 spettatori pari al 7.8% di share. Italia 1 ha proposto Pulp Fiction che ha catturato l’attenzione di 605.000 spettatori (3%). Su Rai3 Il Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.585.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rete4 Le Comiche totalizza un a.m. di 470.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Parenti Serpenti ha registrato 478.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su TV8 Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities ha segnato l’1.2% con 240.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 331.000 spettatori (1.6%).