Che fine ha fatto Silvano dei Cugini di Campagna: la rivelazione di Alvin

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2022 si è aperta con la storia di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Il cantante è stato squalificato per bestemmia: la prima parola che ha detto in gioco, infatti, è stato un "Porco D..". All'inizio del collegamento con la Palapa, Ilary Blasi ha chiesto ad Alvin di riassumere la situazione e l'inviato dall'Honduras ha raccontato come sono andate le cose. Sullo sfondo sono passate le immagini di Silvano che parlava con Alvin e che saliva su una barca per andare via per sempre dall'Isola. La sua è stata un'eliminazione record.

Cosa ha detto Alvin

Alvin ha confermato la squalifica immediata a causa della bestemmia che ha colpito la sensibilità di tantissimi spettatori a casa, però conferma: "Silvano ha capito di aver sbagliato e penso di poter interpretare il suo pensiero in questo momento, ha chiesto sinceramente scusa prima di lasciare l'Isola". Resta in gioco però Nick Luciani, l'altro, il biondo dei Cugini di Campagna. In studio, Nicola Savino ha ironizzato su quello che è successo nella scorsa puntata: "Silvano ha preso proprio un granchio", ha detto l'opinionista.

I due giorni di Silvano sull'Isola

Silvano è stato due giorni sull'Isola dei Famosi e non ha avuto tempo per dimostrare nulla. Però, nelle poche ore che ha passato con i naufraghi ha comunque dato dimostrazione di essere in qualche modo capace di mettersi in gioco. Ha dimostrato grande spirito di adattamento, ha dimostrato anche di avere grande ironia. Era riuscito a trovare complicità con le donne, tra tutte Floriana Secondi e Carmen Di Pietro. Troppo poco, però. Il percorso di Silvano è stato paradossale: si è tuffato dall'elicottero, è approdato in spiaggia, ha tirato giù una bestemmia ed ritornato a casa. Sarà interessante, a questo punto, avere un suo commento su quanto successo.