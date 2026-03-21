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Cesara Buonamici inquadrata per sbaglio con dei fogli in mano al Grande Fratello Vip

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici viene inquadrata con dei fogli in mano. Una scaletta? Un copione?
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Un'inquadratura, pochi fotogrammi innocenti, e il Grande Fratello Vip ha già il suo caso di puntata. E no, non parliamo delle scaramucce tra Adriana Volpe e Antonella Elia, non parliamo del botta e risposta tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli e neanche delle frecciatine della stessa Volpe all'opinionista.

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, la telecamera coglie Cesara Buonamici con dei fogli tra le mani. Niente di scandaloso, in apparenza. Ma in televisione, l'apparenza è tutto.

Cosa si vede nell'immagine

La freccia bianca nell'immagine che abbiamo scelto come copertina, come potete vedere, punta dritta sui fogli. Buonamici è sullo sfondo, dietro Selvaggia Lucarelli di rosso vestita. E come si vede la giornalista del Tg5 mantiene dei fogli in mano.

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Potrebbero essere una scaletta degli argomenti della serata. Potrebbero essere appunti personali. Potrebbe essere, in linea teorica, qualcosa di più strutturato — un testo da seguire, una traccia da non abbandonare.

Il mestiere e la domanda che resta

Sia chiaro: portare appunti in uno studio televisivo non è un reato. È anzi prassi comune, e sarebbe ingenuo pensare che certi ambienti si gestiscano a braccio. Buonamici viene dal giornalismo, è abituata a lavorare con i testi, e la sua presenza al Grande Fratello Vip è già di per sé un esperimento di contaminazione tra mondi diversi.

La domanda è lecita: cambia la prospettiva

Eppure la domanda rimane, e ha il suo peso specifico: un'opinionista che legge — o che tiene sotto mano una traccia — è ancora un'opinionista? O diventa qualcos'altro? È una domanda lecita.

In un programma costruito sulla spontaneità, o almeno sulla sua simulazione, l'idea che qualcuno possa seguire un filo scritto cambia la prospettiva. Non necessariamente in peggio. Ma la cambia. Oppure no?

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