Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli: “Vieni solo in prima serata, seguici nel Daytime”

Bastano pochi minuti di diretta per accendere la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Selvaggia Lucarelli, nel suo ruolo di opinionista, prende di mira Adriana Volpe: troppo fredda, troppo in sottotono, non pervenuta. La lettura è netta, quasi liquidatoria.

Adriana Volpe non incassa in silenzio. La risposta arriva con la precisione di chi conosce i meccanismi del programma meglio di chiunque altro in studio: "Forse non ci segui nel Daytime, vieni solo a fare la prima serata". Del resto, Adriana Volpe ha partecipato già una volta al Grande Fratello Vip e, soprattutto, ha occupato il ruolo di opinionista.

"Non fare la maestrina anche con me"

Selvaggia Lucarelli, da par suo, non lascia di certo cadere la provocazione. "Non fare la maestrina anche con me", replica, segnalando che il registro del rimprovero non è gradito.

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Lo scambio dura pochi secondi ma fotografa con chiarezza le geometrie di potere che si stanno formando attorno al tavolo degli opinionisti. La stagione, del resto, è appena cominciata. Vedremo quali saranno i rapporti di forza dopo questo piccolo scontro e vedremo se la Volpe tirerà fuori le unghie.

Adriana Volpe: cosa ci aveva detto su Selvaggia Lucarelli

Adriana Volpe a Non è la TV aveva parlato dell'ingaggio di Selvaggia Lucarelli come opinionista al Grande Fratello Vip. Non ci aveva però rivelato che sarebbe stata anche lei una concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. Al format Youtube di Fanpage.it, condotto da Andrea Parrella, Grazia Sambruna, Stefania Rocco e Gennaro Marco Duello, l'attuale concorrente del GfVip aveva dichiarato: "È l'apoteosi. Da Selvaggia Lucarelli ci si aspetta fuoco e fiamme. È una donna che ha il coltello tra i denti, è una donna precisa, caustica, pungente, ma sa dove pungere. E secondo me lei è l'opinionista perfetta."