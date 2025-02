video suggerito

Cattelan sugli infortuni di Kekko dei Modà e Michielin: “Le scale le hanno fatte ripide, non è Sanremo ma Squid Game” Alessandro Cattelan, ospite di Rtl 102.5, ha spiegato che le scale del palco di Sanremo sono ripidissime: “Tanto è vero che si sono fatti già male Kekko dei Modà e Francesca Michielin”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Cattelan è stato ospite de La famiglia giù al nord, programma di Rtl 102.5. Il conduttore del DopoFestival ammette che questo sarà un Festival di Sanremo abbastanza controllato perché "Carlo Conti non è uno di quelli che ama l'imprevisto" mentre invece Cattelan vorrebbe che ci fosse un momento in stile Bugo-Morgan: "A lui ho chiesto come si sarebbe comportato e mi ha detto che non avrebbe saputo cosa fare". C'è un altro dettaglio: le scale del palco. "Quest'anno", commenta Alessandro Cattelan, "sono molto ripide tanto è vero che si sono fatti già male Kekko dei Modà e Francesca Michielin".

"Non è Sanremo, ma Squid Game"

Due artisti già fatti fuori dalle temibili scale: Francesca Michielin e Kekko dei Modà. Entrambi gli infortuni sono avvenuti durante le prove e Alessandro Cattelan ha commentato: "Quest'anno non è Sanremo, è Squid Game".

Quest'anno il Festival di Sanremo ha una scenografia con delle scale particolarmente ripide, per aumentare il quoziente di difficoltà. Le scale sono trasparenti e qualcuno è già inciampato. Quest'anno non è Sanremo, ma è Squid Game.

La conduzione del DopoFestival

Il DopoFestival è un grande ritorno che viene affidato proprio alla conduzione di Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli. Tra gli ospiti i cantanti e i giornalisti presenti a Sanremo. Non mancheranno sorprese come quella già annunciata di Alessandra Celentano, la temibile maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi. A Rtl 102.5, Cattelan ha spiegato che seguiranno molto anche i social network, consapevoli del fatto che Sanremo si guarda soprattutto per riderci sopra:

Leggi anche Lutto a Sanremo dopo la morte di Alex Benedetti, annullata la festa delle radio del Gruppo Mediaset

È bello che si commenti tutto sul Festival ed è bello anche che venga commentato ‘male', nel senso che le persone amano fare le battute sul Festival e lo guardano per questo. Spesso noi rosichiamo perché le battute più belle sul Festival le leggiamo sui social.