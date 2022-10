Caso Marco Bellavia al GF Vip, Signorini annuncia gravi e irrevocabili provvedimenti In collegamento con il Tg5, Alfonso Signorini annuncia “gravi e irrevocabili” provvedimenti in arrivo per i concorrenti nella Casa colpevoli di avere bullizzato Marco Bellavia costringono a lasciare il programma.

L’annuncio che sul pubblico del Grande Fratello Vip attendeva è arrivato: i concorrenti del reality show che hanno bullizzato Marco Bellavia, costringendolo a lasciare la Casa, saranno oggetto di gravi e irrevocabili provvedimenti disciplinari. A dichiararlo è stato il conduttore Alfonso Signorini in collegamento con il Tg5. La linea si inasprisce rispetto a quella apparentemente più morbida che il presentatore sembrava avere scelto di imboccare nelle prime ore di oggi quando, a margine della striscia quotidiana del daytime, aveva fatto riferimento a quanto accaduto nella Casa senza però chiarire quale posizione avrebbe preso il programma nei confronti di quei Vip che non hanno manifestato un briciolo di empatia nei confronti di un collega palesemente in difficoltà. Il gruppo è diventato branco e ha sbranato il più debole. Ma il pubblico del reality show si è sollevato e adesso attende sia fatta giustizia e che la Casa sia liberata da coloro che hanno dato tale pessimo esempio in tv.

Le prime dichiarazioni di Alfonso Signorini

Prima di annunciare i provvedimenti in arrivo, Signorini aveva anticipato che nel corso della puntata del GF Vip di questa sera sarebbe stato ampiamente affrontato il caso dell’uscita di Marco Bellavia dal gioco. “Come sapete la notizia è clamorosa ed è che sabato mattina Marco Bellavia ha abbandonato improvvisamente la casa del Grande Fratello Vip. Ecco le immagini del drammatico confessionale durante il quale ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta a continuare il suo percorso dentro la casa”, aveva dichiarato il conduttore, “Una decisione maturata dopo una notte, quella di venerdì, particolarmente difficile per lui. Una decisione che pareva essere assolutamente irrevocabile. La casa a volte può essere una cura in un momento down della propria vita. La storia, per esempio, di Pamela quest’anno lo dimostra. La storia di Daniele Bossari in passato lo ha dimostrato: ha trovato una nuova linfa vitale.A volte però la Casa acuisce anche i problemi, com’è accaduto purtroppo a Marco. La convivenza forzata, la situazione di costrizione… Evidentemente non era un percorso adatto alla sua situazione in questo momento. Avremo modo di parlarne stasera con i concorrenti che hanno reagito in modo per noi inatteso e assolutamente condannabile, mostrando un’aridità e una mancanza totale di empatia e solidarietà: nessuno ha allungato una mano a Marco nonostante lui avesse chiesto pubblicamente aiuto.Questo è un atteggiamento che molto spesso troviamo anche nelle nostre vite quotidiane, dove la parola solidarietà non è quasi più conosciuta. Il pubblico ha certamente condannato come noi certi comportamenti, certe asserzioni e certe frasi che oggi non possono più essere tollerate”.

Il silenzio di Marco Bellavia dopo l’uscita dalla Casa

Marco Bellavia ha lasciato la Casa nel silenzio generale. È uscito dal gioco dopo un lunghissimo confessionale nel corso del quale avrebbe manifestato l’intenzione di abbandonare il programma. Nemmeno di fronte a quella palese manifestazione di difficoltà, i Vip che lo hanno preso di ira negli ultimi giorni hanno fatto marcia indietro. Al contrario, Giovanni Ciacci si è perfino spinto a dichiararsi soddisfatto dalla piega presa dagli eventi. “Lo abbiamo fatto fuori”, ha dichiarato il costumista.