Carmen e Manila contro il GFVip: “Basta con Alex e Soleil, non siamo qui solo a lavare i piatti” Carmen Russo e Manila Nazzaro manifestano un certo prurito verso le scelte della produzione che continua a prediligere la dinamica attorno a Soleil, a discapito di quanto avviene agli altri concorrenti. Manila: “Non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione”.

A cura di Giulia Turco

Nonostante l'uscita di scena di Alex Belli, nella casa del Grande Fratello Vip il triangolo tra l'attore, Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere banco in puntata. Alcune concorrenti, tra le quali Carmen Russo e Manila Nazzaro non hanno tardato a manifestare un certo prurito verso le scelte della produzione che continua insensatamente a prediligere la dinamica che ruota attorno a Soleil, a discapito di quanto avviene tra le mura del loft agli altri concorrenti.

Eva Grimaldi: "Non esiste solo Soleil"

"Tutta questa cosa ha stancato", fa notare Eva Grimaldi tra le ultime ad essere entrata al reality. "Io l'adoravo, da casa la seguivo come se fosse Beautiful, mi mettevo nel letto con i pop corn", si riferisce alla vicenda di Alex Belli e Soleil Sorge. Manila e Carmen sono d'accordo e si sentono escluse in prima persona dalle scelte degli autori, pur comprendendo che la storia d'amore fictionata poteva avere il suo potenziale: "Alex ha proprio una voce impostata, appassionante. Aveva tutte le caratteristiche delle telenovelas: lui, lei e l'altra". "Sì all'inizio ti appassionava, poi però basta", ha incalzato Manila. "Non esiste solo Soleil", ha aggiunto Grimaldi scatenando lo sfogo di Manila:

In questo mese sono successe mille cose per quanto ci riguarda, ma non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione, ma spero che fuori qualcosa sia arrivato. Questa è la speranza, se no siamo qui a riscaldare il letto e a lavare i piatti.

Alex Belli non molla il GFVip nonostante l'espulsione

Nonostante abbia lasciato definitivamente il GFVip, Belli non sembra aver alcuna intenzione di lasciare le dinamiche della casa. Entrato a Cinecittà per confrontarsi nuovamente con Soleil e per sfiorare una rissa con Aldo Montano, Alex non riesce a trattenersi e anche a telecamere lontane, non può evitare di farsi sentire via social. Su Twitter è attivissimo, l'ultimo messaggio (non richiesto) lo ha rivolto a Soleil: “Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza!".