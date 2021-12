Rissa tra Aldo Montano e Alex Belli, l’atleta: “Alfonso, sono a casa tua, allontanami sto soggetto” Alex Belli finisce quasi in rissa con Aldo Montano, che si blocca per rispetto ad Alfonso Signorini: “Sono a casa tua, toglimi sto soggetto davanti”.

Nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, è ancora una volta Alex Belli il grande protagonista. Una rissetta in diretta tv con Aldo Montano e Alex Belli. È un clima rovente in trasmissione, se contiamo anche la defezione di Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini, ormai come si fa con il maiale, di Alex Belli non butta proprio più niente. Dopo lo scontro con Wendy, la mamma di Soleil Sorge, si apre un altro capitolo. È proprio così: ogni occasione è buona per tirare Alex Belli al centro di qualsiasi situazione, come il rapporto logoro, nullo, con Aldo Montano.

Aldo Montano e Alex Belli faccia a faccia

Aldo Montano e Alex Belli, come è noto, hanno litigato nel corso del Grande Fratello Vip. I due, dal principio molto legati, hanno finito anche per andare giù pesante con le parole e in certi casi anche con le mani, con Aldo Montano che gli ha tirato addosso qualche manata. Nel caso della ventinovesima puntata, le cose vanno diversamente perché Aldo Montano si ferma giusto un attimo prima e avvisa però Alfonso Signorini:

Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto. La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti.

La versione di Alex Belli

Alex Belli prova a difendersi e continua a battere sulla stessa linea utilizzata anche all'interno della casa, quella di aver smascherato l'atleta olimpico per la persona che realmente è. Ecco cosa ha dichiarato Alex Belli: "Il nostro legame si è spezzato perché ho visto le cose che pensa, è venuto fuori. Io ti ho fatto venire fuori per quello che sei". Le cose proseguono anche con Samy che interviene, ma viene snobbato da Alex Belli: "Ancora parli tu? Sei pregato di stare zitto perché questo è un affare tra me e Aldo e tu non c'entri niente in tutto questo". La sensazione è che non sia ancora finita.