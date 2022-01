Capodanno folle al GF Vip: Soleil distrugge una vetrata, Miriana e Giacomo Urtis si baciano Notte di follie al GF Vip, l’unico luogo dove è consentito festeggiare il capodanno come se il Covid non esistesse. Dal bacio tra Antinolfi e Calemme a quello tra Miriana e Urtis, fino all’incidente di Soleil.

Da due anni a questa parte la casa de Grande Fratello Vip è, per definizione, l'unico posto dove si possa festeggiare come se il Covid non esistesse. Per la seconda edizione consecutiva, come noto, gli inquilini della casa più spiata d'Italia sono rimasti all'interno dell'abitazione anche durante le festività natalizia, e quindi il capodanno. Che ovviamente è stato festeggiato con tanto di cenone, countdown, consolle da dj e qualche follia.

L'euforia poteva ad esempio giocare un brutto scherzo a Soleil, che durante i festeggiamenti è finita accidentalmente contro una vetrata mandandola in frantumi. La scena non è stata ripresa direttamente dalle telecamere, ma la reazione degli altri coinquilini non lascia dubbi sulla dinamica dell'inicidente domestico: durante il classico "trenino" di Capodanno, Soleil è andata a sbattere contro una delle porte di vetro che separano la veranda dal giardino, fra le urla degli altri.

I baci rubati di Capodanno al Gf Vip

Non solo incidenti, il clima di libertà dell'ultimo dell'anno e un po' di alcol di troppo hanno generato anche insoliti accoppiamenti nella casa del Grande Fratello Vip, come è facile notare in queste da diversi video che arrivano dai social. Prima con il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, indiziati per una nuova liaison dopo l'avvicinamento tra Sophie e la new entry Basciano.

Ancora più imprevedibile quanto successo tra Giacomo Urtis e Miriana Trevisan, che si sono lasciati andare senza freni a qualcosa di più di un semplice bacio. Cosa che probabilmente non avrà seguito alcuno, ma che dalle immagini restituisce tutto il senso del clima di capodanno nella Casa del GF Vip, vista anche la reazione divertita degli altri inquilini.

Bortuzzo e Gianmaria vogliono lasciare il GF Vip

Intanto con il nuovo anno il reality si affaccia verso importanti novità. Nelle scorse ore due inquilini, prima Manuel Bortuzzo e poi Gianmaria Antinolfi, sembrano aver espresso in maniera piuttosto chiara l'intenzione di abbandonare il gioco a gennaio.