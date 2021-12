Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare il GF Vip, Jessica: “Anche Soleil Sorge vuole andare via” Gianmaria Antinolfi è tra i concorrenti che hanno deciso di lasciare il Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha confidato a Jessica Hailé Selassié quando ha intenzione di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, aumenta il numero di concorrenti che sembrano ormai pronti ad aprire la porta rossa per abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, anche l'imprenditore Gianmaria Antinolfi ha annunciato la decisione di andarsene. Lo ha confidato a Jessica Hailé Selassié.

Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare il GF Vip tra 10 giorni

Gianmaria Antinolfi, a bassa voce, si è confidato con Jessica Hailé Selassié. Ha spiegato di essere stanco e di avere intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip: "Tra 10 giorni, non ce la faccio più. Ma proprio massimo". In effetti, il 10 gennaio cade di lunedì, dunque potrebbe essere quella la puntata in cui annuncerà l'addio, se dovesse rimanere dell'idea di andarsene. Jessica ha commentato avvilita: "Se potessi lo farei pure io. Pure Manuel se ne va". In effetti, Bortuzzo ha fatto sapere a Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che lascerà il GF Vip nella puntata di venerdì 14 gennaio o in quella del 17 gennaio. Il nuotatore è sembrato perentorio: "Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivassi fino a marzo? Ma no".

Anche Soleil Sorge vorrebbe lasciare il GF Vip

Gianmaria Antinolfi ha detto a Jessica che era a conoscenza della decisione di Manuel Bortuzzo di lasciare il GF Vip e ha aggiunto: "Uscire insieme? Questa era l'idea. Manuel dice intorno al 20 o a metà gennaio massimo". A questo punto, tentando di non farsi sentire, Jessica Hailé Selassié ha sussurrato: "Anche Soleil vuole andare via". Insomma, sembra che il Grande Fratello debba correre ai ripari al più presto, fornendo magari nuovi stimoli ai suoi concorrenti. Perdere Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi potrebbe rappresentare un duro colpo per un programma che spera di reggere alla sfida degli ascolti fino a marzo 2022.