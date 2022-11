Bruganelli su Edoardo e il rapporto con Antonella: “Fossi sua madre andrei al GF col lanciafiamme” Sonia Bruganelli, ospite di Casa Chi, ha commentato il comportamento di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip. Con la sua schiettezza e sincerità l’opinionista ha detto: “Se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme”.

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli spara a zero su Antonella Fiordelisi. L'opinionista del Grande Fratello Vip, ospite di Casa Chi, ha raccontato cosa pensa di lei, influencer e schermitrice, e del rapporto creato con Edoardo Donnamaria.

Sonia Bruganelli e il commento su Antonella Fiordelisi

Nel corso di una delle ultime puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha incontrato l'ex fidanzato Gianluca Benincasa, che ha ribadito di essere ancora innamorato di lei, nonostante la storia sia arrivata al capolinea ufficialmente lo scorso giugno. Una rivelazione inaspettata che ha lasciato spiazzata la concorrente del reality e sul quale Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua:

Quello del fidanzato che le ha fatto la sorpresa è stato un momento particolare. Molti hanno apprezzato il fatto che lei non si sia difesa, io l’ho interpretata in un altro modo. […] Se lei fosse stata coinvolta da Edoardo non avrebbe avuto quella reazione, avrebbe detto “mi sono innamorata di un’altra persona". Invece lei ha avuto paura di come sarebbe uscita da quella dinamica a livello di pubblico. Aveva capito che quella liason le poteva dare quelli che chiama i suoi follower e in quel momento la realtà ha interrotto la finzione e si è trovata spiazzata.

L'opinione su Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli pensa che Antonella sia una ragazza dalla personalità forte e a tratti anche prevedibile: "È divertente averla in Casa ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere. È una che tu lanci il reagente e lei automaticamente reagisce in quella dinamica li". Diversa l'opinione che l'opinionista del GF Vip ha di Edoardo Donnamaria, ex volto di Forum. A non piacerle in particolare è il modo in cui si approccia alle donne. Con schiettezza e senza giri di parole ha infatti detto: "Se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo. Non so se gioca, finora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia".

Sonia Bruganelli fa il tifo per Oriana Marzoli

L'opinionista del GF Vip ha poi parlato anche della new entry venezuelana Oriana Marzoli, spendendo per lei parole positive. Per la Bruganelli l'influencer è "carina e divertente": "Le volevo già dare l'immunità sempre, a prescindere. Si può fare?". In più sostiene che non ci sia nulla di male nella sua scelta di fare ginnastica in perizoma contrariamente al pensiero delle altre coinquiline: "Beh mi sembra che nella Casa le regole del galateo non le stiano seguendo, quindi… Gegia è stata due mesi in bikini e no ha dato fastidio a nessuno".