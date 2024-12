video suggerito

Binario 2 chiude in anticipo, stop al programma che aveva preso il posto di Viva Rai2 Terminerà con l’ultima puntata del 21 dicembre lo spazio di intrattenimento e informazione del mattino di Rai2 condotto da Carolina Di Domenico, Gianluca Semprini e Andrea Perroni. Occupava lo stesso spazio dello show mattutino di Fiorello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Finirà a dicembre l'avventura di Binario 2. Il programma del mattino di Rai2 condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini che raccoglieva l'eredità del Viva Rai2 condotto da Fiorello, terminerà la sua avventura dopo due mesi di messa in onda. Lo fa sapere la Rai, che comunica attraverso una nota: "La Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che il programma “Binario 2” chiuderà il 20 dicembre 2024″.

Il comunicato della Rai sulla chiusura di Binario 2

Questa la comunicazione da Viale Mazzini, dove si parla di “esperimento altamente innovativo, pensato all’interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resteranno un unicum nella storia Rai”. Quindi la comunicazione prosegue così:

Un esperimento che, come tale, conteneva un margine di rischio, e che nella collocazione del mattino non è stato premiato dagli ascolti, pur ottenendo ottime performance in replica in altri orari, in particolare la domenica mattina su Rai 2. "Binario 2" resta una proposta editoriale che, nel tempo, avrebbe potuto crescere e migliorare in termini di ascolti ma che, per una valutazione legata al rispetto dei valori economici assegnati dall'Azienda, la Direzione ha deciso di interrompere, ringraziando comunque conduttori, autori, redazione, produzione, regia e tecnici, per il lavoro svolto.

Terzo programma chiuso in anticipo per Rai2

Il programma era partito il 21 ottobre, raccogliendo una eredità pesante, quella di dover riempire il vuoto lasciato dal progetto più innovativo delle ultime stagioni televisive. Lo stesso Fiorello aveva fatto gli auguri ai suoi successori nella prima puntata di questa stagione, ma è chiaro che l'esperimento non è riuscito a dare i risultati sperati, forse anche per l'assenza del tempo necessario per stabilire un rapporto con il pubblico. Per Rai2 si tratta della terza chiusura anticipata di questa stagione, considerando i casi de L'Altra Italia di Antonino Monteleone e Se mi lasci non vale condotto da Luca Barbareschi.