Luca Barbareschi sulla chiusura anticipata di Se mi lasci non vale: "Non sono dispiaciuto, non mi piaceva" Le parole sorprendenti di Luca Barbareschi a proposito della chiusura anticipata di Se mi lasci non vale. Il conduttore dichiara di non essere dispiaciuto: "Non mi piaceva, non ero contento".

A cura di Stefania Rocco

Le parole sorprendenti di Luca Barbareschi a proposito della chiusura anticipata di Se mi lasci non vale, format tv andato in onda per la prima volta su Rai2 che la rete ha deciso di sospendere a causa dei bassi ascolti. “Se sono dispiaciuto della chiusura anticipata? No, perché non mi piaceva, non ero contento”, ha dichiarato Barbareschi a Rai Radio1 durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Un giorno da pecora, “Io facevo solo una piccola cosa, delle piccole narrazioni. Ero un conduttore sui generis perché io in realtà stavo in una regia e chiacchieravo. Non è il mio, non è quello che piace fare a me. Noi facciamo degli spettacoli, a volte vanno bene a volte non vanno bene”. Quindi ha aggiunto di non sapere che cosa andrà in onda al posto del format da lui condotto dopo la sospensione: “Al posto di Se Mi Lasci Non Vale metteranno altri programmi, non so più nulla”.

Luca Barbareschi: “Ho raccontato coppie classiche e normali”

“Qui abbiamo scelto delle coppie classiche, forse un po’ banali ma a me piace molto essere banale”, aveva dichiarato in passato Barbareschi spiegando le scelte fosse durante la fase casting del programma per il quale Rai era stata accusata di avere copiato Temptation Island, “In questo periodo sembra sempre che se non lo fai strano… Per cui, c’è già tanto da capire nelle coppie normali che lascio ad altri e volentieri, programmi diversi. Preferisco essere ecumenico, preferisco restare nel mondo razionale e non magico”. Quindi aveva aggiunto: “Qui non è questione di coppie normali o meno. Se si fossero presentate ai casting coppie gay, sarebbero state valutate con gli stessi criteri con cui sono state scelte queste coppie. Il meccanismo marito – moglie è interessate. Se crei cose diverse diventa più complicato da gestire. Ad esempio, abbiamo inserito una coppia di incursori scelti in una logica donna – uomo sennò avremmo dovuto cominciare a moltiplicarli e ci vorrebbero cinquanta puntate. Diventa complicato. Magari la prossima serie la facciamo gender oriented”.

Se mi lasci non vale chiude, accorpate le ultime tre puntate

L’ultima puntata di Se mi lasci non vale andrà in onda martedì 5 novembre. Sono ancora tre le puntate già registrate che dovrebbero essere mandate in onda ma la Rai ha deciso di accorpare gli ultimi appuntamenti in una sola puntata per concludere il ciclo e concludere così la messa in onda della trasmissione. Se mi lasci non vale ha provato a raccontare il percorso di sei coppie in crisi ma determinate a salvare la loro relazione.