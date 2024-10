Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi chiude: “Ascolti flop su Rai2”, quando in onda le ultime puntate

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Rai2 chiude Se mi lasci non vale, programma condotto da Luca Barbareschi. La trasmissione che avrebbe dovuto protrarsi per altre tre puntate finirà martedì 5 novembre, dunque con due settimane di anticipo. A diffondere la notizia è DavideMaggio.it, che fa sapere: "Dopo il flop di ascolti, Rai 2 chiude il reality condotto da Luca Barbareschi. La Rai ha deciso di accorpare i tre appuntamenti mancanti in un’unica serata". Il motivo della drastica decisione risiederebbe dunque nello scarso riscontro ottenuto dal pubblico.

Chiude Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi

L'intento del programma Se mi lasci non vale, in onda su Rai2, era quello di raccontare il percorso di sei coppie in crisi che cercavano di salvare la loro relazione ricorrendo all'aiuto di una psicoterapeuta e una soul coach. Un'idea interessante sulla carta, ma che non ha incontrato il gusto del pubblico nella realtà. La trasmissione condotta da Luca Barbareschi è andata dai 321 mila spettatori con l’ 1,8% di share dell'esordio ai 293 mila spettatori con il 2% di share della seconda puntata. Così, la Rai avrebbe deciso di chiudere il programma martedì 5 novembre. Le tre puntate restanti saranno rimaneggiate con vari tagli fino a essere condensate in un'unica puntata che potrebbe durare un po' più del previsto. Secondo TvBlog potrebbe superare i 170 minuti.

Il rifiuto del paragone con Temptation Island

Nonostante alcuni elementi del programma Se mi lasci non vale sembrino fare eco a Temptation Island, il conduttore Luca Barbareschi, il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Giovanni Anversa, hanno preso nettamente le distanze dal format di grande successo proposto da Canale5, assicurando di avere voluto percorrere una strada diversa. Anversa aveva addirittura precisato di aver visto in Temptation Island le caratteristiche da evitare nel programma targato Rai:

Noi abbiamo pensato di non farlo così. Era il nostro punto di riferimento da evitare. Partiamo da presupposti diversi, lì ci sono meccanismi scritti, costruiti.

In queste ore, la notizia che vede Se mi lasci non vale chiudere i battenti con largo anticipo. Nei giorni scorsi, la stessa sorte è toccata a L'altra Italia, nuovo programma di Antonino Monteleone.