video suggerito

Chiude L’Altra Italia di Antonino Monteleone, la Rai: “Avvieremo riflessioni con il conduttore” Rai ha deciso di sospendere L’Altra Italia, il format di approfondimento condotto da Antonino Monteleone e andato in onda su Rai2. Giovedì 31 ottobre sarà trasmessa l’ultima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si ferma L’Altra Italia, il format di approfondimento condotto da Antonino Monteleone in onda in prima serata su Rai2. Dopo i dati di ascolto deludenti, Rai ha fatto sapere che l’ultima puntata del programma sarà trasmessa giovedì 31 ottobre per poi procedere con la chiusura. “Giovedì 31 ottobre andrà in onda l'ultima puntata della trasmissione L'Altra Italia.Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci”, ha fatto sapere in una nota la Direzione approfondimento della Rai.

Gli ascolti de L’Altra Italia con Antonino Monteleone

A spingere la Rai verso una chiusura anticipata sono stati gli ascolti deludenti realizzati dal programma. Le puntate andate in onda fino a oggi sono rimaste intorno – e talvolta sotto – l’1% di share, dati che che hanno spinto il servizio pubblico a intervenire con una chiusura anticipata. Monteleone, tuttavia, resterà in Rai in attesa di un nuovo progetto la cui collocazione in palinsesto sarà stabilita di comune accordo i veristici della rete affinché risulti essere più vicina al target di spettatori cui il format si rivolge.

L’Altra Italia presentato come uno dei programmi più attesi della stagione

Le aspettative sul format condotto da Monteleone erano alte fin dalla decisione del giornalista di abbandonare Le Iene per passare in Rai. “Uno tra i programmi più attesi di questa stagione”, aveva dichiarato il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini nel corso della conferenza stampa di presentazione del format, “anche e forse soprattutto un nuovo volto, Antonino Monteleone, sul quale intendiamo puntare. Un conduttore giovane per gli standard Rai”.