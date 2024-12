video suggerito

La gaffe di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore saluta i colleghi Rai e poi si corregge Il conduttore chiude l'ultima puntata del 2024 di Che Tempo Che Fa con un piccolo lapsus, salutando i colleghi della Rai e ringraziandoli. Poi si corregge: "Del nove, non della Rai. Ho sbagliato".

A cura di Andrea Parrella

Per la Tv in diretta il rischio lapsus è sempre dietro l'angolo e Fabio Fazio, nonostante l'esperienza ultra decennale, ne ha fatto esperienza all'ultimo metro, un istante prima di chiudere l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa di quest'anno. L'appuntamento del 22 dicembre del programma in onda sul Nove, ormai alla seconda stagione, si è chiusa con il consueto appuntamento del Tavolo, il format interno al programma che è divenuto indiscutibilmente uno dei luoghi più ambiti del piccolo schermo.

La gaffe di Fabio Fazio

Nel salutare il pubblico e dare appuntamento al 2025, ormai sui titoli di coda, Fabio Fazio ha commesso una leggerezza che, a voler guardare con un pizzico di malizia, pare quasi fatta di proposito. "Buon Natale a tutti i miei colleghi della Rai…" dice il conduttore di Che Tempo Che Fa, prima che i commenti dei presenti al tavolo e le risatine fungano subito da allarme per illuminarlo sul passo falso. "Della Rai… del Nove, di questa trasmissione. Ho sbagliato", aggiunge sorridendo Fazio.

L'addio di Fazio alla Rai nel 2023

È trascorso poco più di un anno dalla scelta del conduttore di Che Tempo Che Fa di lasciare il servizio pubblico. L'addio di Fazio alla Rai risale infatti al maggio del 2023, quando il conduttore aveva salutato l'azienda che lo aveva ospitato per 40 anni, scegliendo di abbracciare la nuova avventura di Nove, di cui è diventato un volto di riferimento. Fazio ha aperto una strada e dopo di lui si è concretizzata anche l'operazione Amadeus, che al momento non ha ancora dato gli stessi frutti di Che Tempo Che Fa, un programma che da subito ha iniziato a registrare risultati molto importanti sotto il profilo degli ascolti, senza perdere l'appeal che aveva avuto su Rai1, Rai2 e Rai3, semmai vedendo rafforzato il marchio proprio da questa operazione di uscita che si ricorda come un evento clamoroso degli ultimi anni di televisione.