video suggerito

Fabio Fazio rimprovera una signora nel pubblico a Che tempo che fa: “Non decide lei” La signora, fan di Gianni Morandi, ha chiesto che il cantante intonasse altre sue canzoni nel corso della puntata di Che tempo che fa di domenica 15 dicembre. Il rimprovero bonario di Fabio Fazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabio Fazio ha ospitato Gianni Morandi nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 15 dicembre. Il cantante ha celebrato in studio i suoi ottant'anni, raccontandosi e intonando le sue canzoni. In platea non mancavano di certo i suoi fan. Tra loro anche una signora che ha insistito perché l'artista continuasse a cantare anziché fermarsi per l'intervista. La reazione di Fabio Fazio non si è fatta attendere.

Gianni Morandi canta a Che tempo che fa, la reazione di una fan in studio

Nella puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 15 dicembre, Fabio Fazio ha voluto celebrare gli ottant'anni di Gianni Morandi. L'artista, classe 1944, li ha compiuti lo scorso 11 dicembre. Arrivato in studio, il cantante ha intonato uno dei suoi brani. Fabio Fazio, poi, lo ha raggiunto per dare il via all'intervista. Peccato che una donna tra il pubblico non fosse d'accordo. La signora sembrava preferire ascoltare altre canzoni di Gianni Morandi anziché assistere all'intervista: "Canta ancora", ha urlato dal suo posto.

Fabio Fazio rimprovera bonariamente la spettatrice

Inizialmente, Fabio Fazio non ha compreso cosa la donna stesse chiedendo. Ci ha pensato Gianni Morandi a spiegarglielo: "Mi ha chiesto di cantare ancora". Il conduttore ha replicato: "No perché io sono anziano e allora non sento bene. Dopo gli chiediamo se canta qualcosa". La signora non si è accontentata della risposta di Fabio Fazio e ha continuato a chiedere a Morandi di cantare. Fabio Fazio l'ha rimproverata bonariamente: "Signora non è che decide lei, ora con tutto l'affetto però decide lui". Mentre il conduttore e il cantante si allontanavano per raggiungere il tavolo, in sottofondo si sentiva ancora la voce della signora. Così, Fazio si è rivolto di nuovo a lei: "Signora ci sentiamo al telefono dopo". Gianni Morandi ha dato un consiglio alla sua fan: "Chiedi a Filippa (Lagerbäck, ndr), è lei che decide".