Fiorello interviene in diretta a Binario 2 (che ha sostituito Viva Rai2): “Non farei mai la tv al mattino”

Debutta oggi a partire dalle 7.15 su Rai2 il programma Binario2 che sostituisce Viva Rai2. A sorpresa, a intervenire con un messaggio trasmesso durante la diretta è stato Fiorello per il suo in bocca al lupo a Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini.

In diretta dalla stazione Tiburtina di Roma, debutta oggi 21 ottobre Binario 2, il people show del mattino che sostituisce Viva Rai2. A intervenire con un messaggio precedentemente registrato ma trasmesso in diretta sono stati Fiorello e Fabrizio Biggio che hanno voluto fare il proprio in bocca al lupo ai colleghi che li hanno sostituito: la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico, l’attore Andrea Perroni e il giornalista Gianluca Semprini.

Il messaggio di Fiorello e Biggio a “Binario 2”

Fiorello e Biggio hanno registrato un messaggio di auguri con il quale hanno ufficialmente passato il testimone ai colleghi Di Domenico, Perroni e Semprini. “Ma come fate a svegliarvi così presto? Io un programma così la mattina non lo farei mai. Gente che si sveglia la mattina per fare la tv…va bene”, ha scherzato Fiorello facendo riferimento alla precedente esperienza a “Viva Rai”, format di successo che il mattatore ha deciso di lasciare in attesa di un’idea da realizzare in futuro. “Esistono quelli che sono in disaccordo rispetto al fatto di dire ‘In bocca al lupo’. Dicono si dica ‘Evviva il lupo’. Il lupo è morto, sappilo. Gli va malissimo”, ha aggiunto Fiore, “Bisogna dire ‘In bocca al lupo’. A lui, a Carolina e a Semprini. Non so se riusciremo a guardare perché noi a quell’ora dormiamo. Poi lo vedremo su RaiPlay”, ha aggiunto Fiore per poi congedarsi, “Divertitevi che la mattina è troppo bella”.

Perché Fiorello ha lasciato Rai2

Fiorello ha lasciato, almeno temporaneamente, la televisione in attesa di una nuova idea che gli consenta di tornare in onda con un progetto diverso e innovativo.L’addio a Viva Rai2, come lui stesso ha spiegato in più di un’occasione, non è legato alla volontà di cominciare un nuovo percorso tv con la concorrenza – come nel caso di Amadeus e il passaggio al Nove – ma alla necessità di prendersi una pausa che gli consenta di lavorare su nuovi spunti e idee.