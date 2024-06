Fiorello e Viva Rai 2 via dai palinsesti Rai 2024/2025: ecco chi lo sostituirà al mattino

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Viva Rai2 non tornerà nella prossima stagione televisiva e la Rai ha trovato un sostituto. Durante la presentazione del palinsesti autunno-inverno 2024 è stato reso noto quale programma prenderà il posto dello spazio mattutino di Fiorello, che per due anni consecutivi è andato in onda nella fascia oraria dalle 7 alle ore 8, dando il buongiorno ai telespettatori di Rai2. Si tratta di Binario 2, condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, come avevano anticipato TvBlog e Repubblica nei giorni scorsi.

Quale programma sostituirà Viva Rai2 di Fiorello

Per la prossima stagione televisiva la Rai ha deciso di mantenere un programma nella fascia mattutina delle 7 che, però, non sarà più Fiorello con il suo VivaRai2. Durante la presentazione dei palinsesti, nella giornata del 26 giugno, l'azienda di Viale Mazzini ha fatto sapere chi e in che modo prenderà il posto del noto conduttore, che per due anni consecutivi ha dato il buongiorno ai telespettatori di Rai2, dal lunedì al venerdì. Il nuovo programma si chiamerà Binario 2 e avrà una coppia di conduttori inediti: Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Uno spazio che punta a mantenere vivo l'intrattenimento, unendolo alla satira e all'informazione, dando vita a un vero e proprio show. Stando a quanto racconta Il Messaggero, le puntate dovrebbero andare in onda dalla Stazione di Roma Tiburtina.

Come funziona Binario 2 con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico

Binario 2 sarà un ‘gioco di squadra' tra i due conduttori e non più un one man show come era stato con Fiorello. Il programma punta a intrattenere gli spettatori ma anche a dare loro informazione e satira. Andrea Perroni è già una delle voci del mattino Rai, dal momento che conduce con Luca Barbarossa Radio2 Social Club, l'appuntamento quotidiano in onda dalle 8.45. Per quanto riguarda Carolina Di Domenico, invece, ha già condotto diversi appuntamenti in Rai, sempre in due: da The Voice al fianco di Fabio Troiano al Dopofestival con Edoardo Leo, passando all’Eurovision con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.