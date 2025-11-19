Big Mama a Belve: “Mai dimenticato il bullismo subito, ho ancora paura dei bambini che incontro a scuola”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ospite della puntata di Belve del 18 novembre, BigMama — al secolo Marianna Mammone — ha aperto il cuore raccontandosi senza filtri. Sono parole ancora intrise del dolore patito per anni quelle che Marianna affida a Francesca Fagnani, raccontando del bullismo subito da bambina, l’aspetto della sua infanzia che ha maggiormente segnato il presente. Ancora oggi, da adulta, quando visita le scuole frequentate dagli adolescenti per parlare di bullismo, quello che ha vissuto resta un trauma insuperato: “Anche adesso i ragazzini mi fanno paura. Oggi mi vogliono solo abbracciare, ma nella mia testa c’è ancora quello che ho subito. La scuola è un posto che mi fa stare male, perché mi ricorda quello che ho passato”.

Gli atti di autolesionismo per i quali non è ancora riuscita a perdonarsi

“Nella prima fase della mia vita non mi sono sentita protetta dai miei genitori perché non raccontavo loro cosa mi accadeva. A 12/13 anni ho cominciato a tagliarmi, a volte quando ero particolarmente arrabbiata sbattevo la testa contro il muro, mi tiravo schiaffi, mi davo della perdente, della fallita e me la prendevo con il mio corpo. I miei genitori non hanno mai visto i tagli perché nascondevo tutto”, racconta Marianna, quella parte della sua vita segnata dall'autolesionismo con la quale non è ancora riuscita a riconciliarsi.

In quel periodo, la musica e la sua prima durissima canzone sono state un’ancora di salvezza: “Il testo di ‘Charlotte’ mi catapulta immediatamente nel mondo che vivevo. A 13 anni una ragazzina non sa nulla del suicidio, eppure io in quella canzone ne parlo e, quando scrivo, racconto solo cose vere. Non è facile vivere in un mondo cattivo da persona sensibile”.

L’esposizione mediatica e il divario tra BigMama e Marianna Mammone

“Marianna e BigMama a volte coincidono e a volte no. Adesso sono distaccate. BigMama è sfrontata, vede tutto in maniera positiva e io non sono più così”, racconta la cantante, evidenziando la difficoltà di confrontarsi con l’eccessiva esposizione mediatica: “Mi ha fatto bene dal punto di vista professionale, ma convivo con difficoltà con il fatto di essere esposta ai giudizi degli altri. Se ho 150 commenti di persone che mi fanno i complimenti, do peso ai 3 che mi criticano”.

La malattia e l’amore con Lodovica: “Mi negavo la possibilità di amare una donna”

Con il tempo e l’esperienza, Marianna è cambiata e continua a impegnarsi per essere sempre più se stessa. La malattia le ha insegnato a mettere se stessa al primo posto: “Mi ha fatto capire che la felicità degli altri a volte deve stare al secondo posto. Quando ho finito le cure ho cambiato tutte le mie amicizie perché le persone che mi stavano al fianco lo facevano perché facevo loro da serva”.

Marianna parla anche del rapporto con la fidanzata Lodovica Lazzerini: “Con Ludovica siamo molto innamorate. A lungo mi sono negata la possibilità di amare una donna. Le consideravo troppo belle per me”. Anche la sfera sentimentale e sessuale ha rappresentato per BigMama un ostacolo da superare: “Sono bisessuale, ma quelli con cui ne parlavo volevano portarmi a pensare di essere una ninfomane”.