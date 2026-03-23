Bestemmia nella Casa del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea rischia di essere squalificata

Prima bestemmia nella Casa del Grande Fratello Vip. È accaduto questa notte, quando la concorrente Ibiza Altea ha rischiato di inciampare. Il video tratto dalla diretta è inequivocabile ma, a difesa della concorrente, va detto che il contesto in cui si è verificata l’imprecazione documenta l’assoluta assenza di intenzionalità.

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Ibiza Altea ha bestemmiato questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Il video tratto dalla diretta notturna è inequivocabile e mostra la concorrente del reality condotto da Ilary Blasi pronunciare l’imprecazione subito dopo aver rischiato di inciampare. Il contesto in cui si è consumata la scena chiarisce, tuttavia, l’assenza di intenzionalità: Altea non stava litigando né si è lasciata andare a un momento di rabbia. Si è trattato, ed è evidente, di un’uscita estemporanea priva di qualsiasi carattere denigratorio. A giocare a suo sfavore sono però i precedenti a cui il programma ha abituato il pubblico, con concorrenti squalificati anche in situazioni in cui il contesto avrebbe potuto suggerire una valutazione più indulgente.

Il rischio di squalifica per Ibiza Altea: il GF non si è espresso

Per il momento, la permanenza di Ibiza nella Casa sembrerebbe essere salva. Il programma, anche alla luce della limitata diffusione della notizia, non si è ancora espresso su quanto accaduto nella notte e il televoto con i nominati della scorsa settimana è ancora in corso. Una circostanza che lascia ben sperare per le sorti della concorrente. Ibiza, infatti, è tra i profili più interessanti di questa edizione del reality, tanto che la produzione aveva previsto per lei un ingresso anticipato rispetto al resto del cast. Un’eventuale squalifica rischierebbe quindi di privare il programma di dinamiche interessanti e che potrebbero indurre il pubblico ad appassionarsi, indipendentemente dall’esordio tiepido di questa edizione del reality.

I precedenti del GF: il caso di Denis Dosio

Purtroppo, a pesare sulle sorti di Altea potrebbe essere il precedente di Denis Dosio, tra i casi più emblematici in tema di squalifiche al Grande Fratello. Il giovane creator, alla sua prima esperienza televisiva di rilievo, fu allontanato dalla Casa dopo aver pronunciato una bestemmia durante la notte, in un momento di gioco. Anche in quel caso, come in quello di Ibiza, si trattò di un’espressione priva di intenzionalità offensiva, ma la produzione decise di adottare una linea inflessibile e di squalificarlo con effetto immediato.